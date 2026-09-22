Nemzeti Sportrádió

Brisbane 2032: az MMA rács és vér nélkül szeretne programba kerülni

2026.09.22. 21:45
Fotó: Getty Images
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olimpia Gordon Tang MMA Brisbane 2032
Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával.

„Olyan, az olimpiai értékekkel összhangban lévő szabályrendszert fejlesztettünk ki, amelyben középpontba kerül a sportolók biztonsága” – mondta a sportág olimpiai kampányát támogató kínai milliárdos, Gordon Tang, a Nemzetközi Kevert Harcművészet Szövetség (FIMMA) elnöke a Tokióban zajló Ázsiai Játékokon, amelyen az új verzióval debütált a sportág.

Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (MOB) jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el. A legnagyobb problémát a sportág brutalitása jelenti. Az Ázsiai Játékokon éppen ennek visszaszorítása érdekében nem ketrecben, hanem nyitott küzdőtéren rendezik a meccseket és a sportolók bokszkesztyűben küzdenek. Tokióban két stílusban zajlanak meccsek: a hagyományos a – birkózás, cselgáncs és a brazil jiu-jitsu technikai elemeit ötvöző – grapplinghez hasonlít, a modern változat pedig támadóbb harcmodort igényel.

A FIMMA vezetői bíznak abban, hogy előbb-utóbb képesek lesznek megváltoztatni a NOB álláspontját, emlékeztetve arra, hogy a NOB szeretne az új sportágak felé nyitni. Érveik szerint az MMA világszerte nagyon népszerű, ráadásul rengeteg fiatal szereti, a versenyek rendezése pedig nem igényel speciális, új csarnokokat, a többi küzdősportággal egy helyen le lehet bonyolítani. Tang olyannyira komolyan gondolja, hogy sikerre viszi az olimpiára kerülés ügyét, hogy már korábban és most az Ázsia Játékokon is tárgyalt Kirsty Coventryvel, a NOB elnökével.

 

olimpia Gordon Tang MMA Brisbane 2032
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