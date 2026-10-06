Asztalitenisz: nyolc magyar játékos utazik a ljubljanai Eb-re

Az asztaliteniszezők 2026-os egyéni Európa-bajnokságának a szlovén főváros, Ljubljana ad otthont, a verseny október 11-én kezdődik a döntőkre pedig egy héttel később, október 19-én kerül sor. Férfi és női egyesben a tavalyi csapat Európa-bajnokság végeredménye határozta meg az indulók számát, így a 9–16. helyen záró női csapatunk négy, a 19–20. helyen férfi együttesünk három kvótát szerzett az idei kontinenstornára. Ennek ellenére négy férfijátékosunk utazik Ljubljanába, ugyanis Varga Botondra vegyes párosban számít a szakvezetés.



Ami a válogatott összetételét illeti, nincs meglepetés a névsorban, talán csak Lei Balázs hiánya tűnhet fel. Amint azt Harczi Zsolt szakmai igazgató elmondta, Lei sikeres rehabilitáción van túl, már játszik is a német másodosztályban, s biztos benne, hogy a későbbiekben még lesz lehetősége a bizonyításra. Ami pedig a reményeket illeti, Harczi Zsolt abban bízik, lesz vagy lesznek olyan számok, ahol éremért küzdhetnek a mieink.



A ljubljanai egyéni Európa-bajnokságon öt számban – férfi és női egyes, férfi és női páros, vegyes páros – avatnak bajnokot. Magyar versenyző legutóbb 2021-ben (ami egyébként a 2020-as Eb volt) végzett dobogós helyen, akkor az Ecseki Nándor, Szudi Ádám páros bronzéremmel tért haza Varsóból.



A ljubljanai Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott:

Férfiak

Egyes: András Csaba (világranglista: 52.), Szudi Ádám (205.), Szántosi Dávid (228.)

Páros: András Csaba, Szudi Ádám; Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland)

Nők

Egyes: Nagy Rebeka (284.), Dohoczki Nóra (300.), Nagy Judit (367.), Pétery Johanna (–)

Páros: Nagy Rebeka, Nagy Judit; Dohoczki Nóra, Pétery Johanna

Vegyes páros: Szántosi Dávid, Nagy Judit; Varga Botond, Dohoczki Nóra