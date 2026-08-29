Az első tornagyőzelmét ünnepelhette Csang Ping-jü
Magas színvonalú fináléban 10–7-re nyert, ezzel megszerezte karrierje első pontszerző tornagyőzelmét Csang Ping-jü a vuhani nyílt sznúkerbajnokság szombati döntőjében.
A 24 éves a kínai a tavalyi világbajnok, hétfőtől világranglista-vezető Csao Hszin-tungot verte meg, és olyannyira meghatódott a sikerén, hogy sírva fakadt.
A döntőig vezető úton legyőzte a legenda Ronnie O’Sullivant és a korábbi világelső Judd Trumpot is. A tornagyőzelméért 175 ezer fontot (74.7 millió forint) kapott.
Ping-jü 2022-ben azok között volt, akiket fogadási csalás miatt két évre eltiltott a sportági világszövetség.
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