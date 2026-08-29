Nemzeti Sportrádió

Az első tornagyőzelmét ünnepelhette Csang Ping-jü

R. P.R. P.
2026.08.29. 22:25
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Csang Ping-jü (jobbra) nyerte a díszes trófeát (Fotó: Getty Images)
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snooker Csao Hszin-tung Csang Ping-jü Ronnie O’Sullivan sznúker Vuhan
Magas színvonalú fináléban 10–7-re nyert, ezzel megszerezte karrierje első pontszerző tornagyőzelmét Csang Ping-jü a vuhani nyílt sznúkerbajnokság szombati döntőjében.

A 24 éves a kínai a tavalyi világbajnok, hétfőtől világranglista-vezető Csao Hszin-tungot verte meg, és olyannyira meghatódott a sikerén, hogy sírva fakadt.

A döntőig vezető úton legyőzte a legenda Ronnie O’Sullivant és a korábbi világelső Judd Trumpot is. A tornagyőzelméért 175 ezer fontot (74.7 millió forint) kapott.

Ping-jü 2022-ben azok között volt, akiket fogadási csalás miatt két évre eltiltott a sportági világszövetség.

 

snooker Csao Hszin-tung Csang Ping-jü Ronnie O’Sullivan sznúker Vuhan
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