Nemzeti Sportrádió

Báger Barbara bronzérmes az U20-as birkózó-vb-n

2026.08.20. 21:33
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Báger Barbara U20-as birkózó-vb birkózás
Báger Barbara bronzérmet szerzett csütörtökön a nők 62 kilogrammos súlycsoportjában a húsz éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint egy favorittól elszenvedett vereség után a vigaszágról harcolta ki a harmadik helyet. Grúz és amerikai riválisát magabiztosan verte, majd a bronzmérkőzésen az orosz Jekatyerina Radisevát múlta felül nagyszerű teljesítménnyel (6:0). Báger elsőéves juniorként szerzett korosztályos vb-bronzot.

Előzőleg a kötöttfogású szakág egy ezüst- és három bronzéremmel zárt: második lett László Koppány (130 kg), s harmadikként végzett Toplak Zalán (77 kg), Zsitovoz Petro (67 kg) és Szinay Szabolcs (82 kg) is.

 

Báger Barbara U20-as birkózó-vb birkózás
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