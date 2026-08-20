Báger Barbara bronzérmes az U20-as birkózó-vb-n

A hazai szövetség tájékoztatása szerint egy favorittól elszenvedett vereség után a vigaszágról harcolta ki a harmadik helyet. Grúz és amerikai riválisát magabiztosan verte, majd a bronzmérkőzésen az orosz Jekatyerina Radisevát múlta felül nagyszerű teljesítménnyel (6:0). Báger elsőéves juniorként szerzett korosztályos vb-bronzot.

Előzőleg a kötöttfogású szakág egy ezüst- és három bronzéremmel zárt: második lett László Koppány (130 kg), s harmadikként végzett Toplak Zalán (77 kg), Zsitovoz Petro (67 kg) és Szinay Szabolcs (82 kg) is.