Ezer konferenciarésztvevővel ünnepelte centenáriumát a TF

Rendkívül nagy érdeklődés mellett, a Nemzeti Kézilabda Akadémiával közösen rendezett különleges konferenciával, neves sportolókkal, sztárelőadókkal és világszínvonalú előadásokkal ünnepelte centenáriumát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF).

Az október 8–9-én megrendezett VIII. Netrisk Sport és Innováció Konferencia – amely mára már a hazai sporttudomány egyik kiemelkedő fórumává vált –, a hagyományoknak megfelelően, két helyszínen zajlott: október 8-án a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián (NEKA), október 9-én pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kampuszán. Az egyetemen tartott egésznapos rendezvény a TF centenáriumi eseménysorozatának egyik kiemelkedő állomása is volt egyben.

A konferencia során elismert hazai és nemzetközi szakemberek osztották meg egymással legfrissebb kutatási eredményeiket, gyakorlati tapasztalataikat és innovatív megoldásaikat a sport és sporttudomány területéről.

Fotó: Bodorkós Máté

A rendezvény első napján, október 8-án a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián az egy az egy elleni játék, a generációs különbségek megértése, valamint az edzés- és játékszituációk elemzései álltak a középpontban. A program a NEKA Sportcsarnokban indult gyakorlati bemutatóval, amelynek során az egyéni párharcok támadásban és védekezésben betöltött szerepét demonstrálták az akadémia növendékei. A helyszínen számos nagy hazai kézilabdaklub és utánpótlás-akadémia képviselői voltak jelen, így a Veszprémé, a Szegedé és a Ferencvárosé. A délután már az elméleté volt a főszerep: Mocsai Lajos korábbi női és férfi kézilabdakapitány a Z generáció megértéséről tartott előadást, míg dr. Sonkodi Balázs az izomláz hátteréről és az innovatív diagnosztikai módszerekről ismertette kutatási eredményeit. A boglári napot kerekasztal-beszélgetés zárta, amelynek során különböző csapatsportágak neves képviselői – Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője, Horváth Péter, a Puskás Akadémia szakmai igazgatója, José María Chema, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya és Tokaji Viktor, a jégkorong-válogatott másodedzője, az U20-as csapat szövetségi edzője – azt vitatták meg, miként építik be az egy az egy elleni párharcokat a technikai és taktikai felkészítésbe.

A konferencia második napját október 9-én tartották a TF-en, ahol elsősorban az élsport, a teljesítményfokozás és az aktív életmód kérdései kerültek a középpontba. Sterbenz Tamás, az egyetem rektora, illetve Mocsai Lajos, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke korábban elmondta: ezek a területek szorosan kapcsolódnak a TF értékrendjéhez és célfilozófiájához, éppen ezért kiemelt figyelmet érdemelnek.

Fotó: Bodorkós Máté

A délelőtti program a piactér, azaz a SportInno Expo megnyitójával indult, amelynek során Sterbenz Tamás rektor köszöntötte a konferencia vendégeit, valamint a rekordszámú 50 kiállítót: számos hazai sportklub (Vasas, MTK Budapest), szövetség (MLSZ), szervezet (Sportegyesületek Országos Szövetsége), társult intézmény és stratégiai partner képviselőit. Mocsai Tamás, a társrendező NEKA ügyvezetője is üdvözölte a jelenlévőket, míg az eseményt támogató Netrisk tulajdonosa, Csepregi Dániel kiemelte, kizárólag minőségi szolgáltatást nyújtó partnereket támogatnak, mint amilyen a hazai sporttudomány, edző- és szakemberképzés terén is élen járó TF. A nem hivatalos megnyitó részeként együttműködési megállapodást kötött a TF rektora, Sterbenz Tamás és a minőségi táplálékkiegészítőket forgalmazó Nutri8 ügyvezető igazgatója Lente Gábor. A cég immáron öt éve működik együtt szorosan az egyetem Sport-táplálkozástudományi Központjával. Szintén itt mutatkozott be a nagyközönség előtt TF nemrégiben alakult innovációs cége, a TF-INNO TTC Kft. is. Tipold István ügyvezető igazgató elmondta, a cég irányításával hamarosan elkezdődnek azok a szemléletformáló innovációs program- és előadássorozatok, amelyek a hallgatók bevonásával igyekeznek segíteni a magyar sport helyzetén.

A plenáris előadások előtt Mocsai Lajos kuratóriumi elnök és Sterbenz Tamás rektor köszöntötte a résztvevőket. Utóbbi rámutatott, a konferencia témáival nemcsak a hazai sporttudományos közeget szeretnék megcélozni, hanem a jövő generációit, így többek között az egyetem hallgatóit is.

„Remélem, azok a fiatalok, akik ma eljöttek ide, megfelelő inspirációt kapnak a jövőre nézve, és olyan impulzusokat nyernek, amelyek megerősítik őket abban, jó választás volt a sport, a sporttudomány és a TF” – emelte ki a rektor, aki hozzátette, az élsport, az eredményesség, a közösségi sport, illetve az aktív életmód kutatása, köztudatban tartása azért fontos, mert mindkettő fontos szerepet tölt be a magyar emberek mindennapi életében.

Fotó: Bodorkós Máté

Mocsai Lajos kuratóriumi elnök elmondta, a Sport és Innováció Konferencia mára a hazai és nemzetközi sporttudomány egyik legelismertebb szakmai fórumává nőtte ki magát.

„Amikor sok évvel ezelőtt útjára indítottuk a konferenciát, olyan fórumot álmodtunk meg, ahol a sport és a tudomány találkozik, a jövő sportját formáló gondolatok születnek meg, és ahol a kutatás és a gyakorlat egymást erősíti. A konferencia azt bizonyítja, hogy Magyarországon a sporttudomány már nem csupán jelen van, hanem fejlődik is, és képes hidat építeni az akadémiai világ, az utánpótlás-nevelés és az élsport között, továbbá vívmányai a testkulturális nevelésben és a mozgáskultúrában is megjelennek” – emlékeztetett az elnök.

A délelőtt három kiemelt előadással folytatódott, közöttük Varga Zsolt, az olimpiai bajnok vízilabdázó és a férfiválogatott szövetségi kapitányáéval, aki a magyar vízilabda hosszú távú eredményességéről beszélt. A szakember többször is hangsúlyozta, nemcsak a sporttudomány vívmányai, a módszerek alkalmazhatósága határozza meg a hosszú távú sikerességet, hanem a holisztikus, több szempontot is figyelembe vevő megközelítés is.

Dr. Michel Brink, a groningeni Egyetemi Orvosi Központ munkatársa az innovatív technológiák csapatsport-teljesítmény felmérésében és növelésében betöltött szerepéről tartott előadást, míg dr. Lisa Allan, a TF egyik kiemelt nemzetközi stratégiai partnere, a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) főtitkára a dzsúdót mint sportot és életformát mutatta be előadásában. Utóbbi szervezet – amely a magyar fővárosba helyezte át székhelyét – több téren, így a működés és a képzés terén is jelentős megújuláson ment keresztül, és hosszú évek óta fontos együttműködő partnerként van jelen a TF cselgáncsszakedző képzésében.

A délutáni szekcióülések során a résztvevők több témát is körbejártak: az élsport innovatív fejlesztését, a sporteredmények társadalmi hatását, a sporttechnológia és sporttudományos módszerek hatékonyságát, valamint a feltörekvő sportágak jövőjét. Utóbbiak nemcsak az olimpiai eredményesség szempontjából fontosak, hanem azért is, mert rajtuk keresztül lehet megszólítani azokat a generációkat, amelyeket a mozgásszegény életmód jellemez.

A rendezvény különleges jelentőségét tovább növelte, hogy a TF a közelmúltban elnyerte a Rekreációs Világszövetség Kiválósági Központja címet, és ebből az alkalomból került sor a Magyar Aktív Életmód Szövetség társult alakuló konferenciájára is, amelyen jele volt Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkára. A szövetség alapítója és elnöke, a TF Rekreáció és Aktív Életmód Tanszékének vezetője, dr. Lacza Gyöngyvér elmondta, a közeljövőben arra számít, hogy több ezren csatlakoznak a szervezethez.

