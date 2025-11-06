Sterbenz Tamás: Izgalmas időszak csúcspontja lesz a TF100 Jótékonysági Bál

– Hosszú út végére érkezik az idén a centenáriumát ünneplő Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem: november hatodikán rendezik a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban a TF100 Jótékonysági Bált. Telt ház lesz?

– Örömmel mondhatom, hogy igen, minden hely elkelt, csaknem hatszázan leszünk. Nagyszabású rendezvény lesz színes programokkal, aminek kiemelt része a jótékonyság, a rászoruló gyermekek támogatása. Sok-sok felajánlást kaptunk. A TF idén százéves, s ebből az alkalomból kitüntetjük az intézmény életében meghatározó szerepet játszó személyeket a bálon. A rendezvény rangját jelzi, hogy vendégül láthatjuk többek között Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, Schmitt Pált, a Nemzet Sportolóját, korábbi MOB-elnököt és NOB-alelnököt, egykori köztársasági elnököt, Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, Deutsch Tamást, a SOSZ elnökét, Szabó Lászlót, a Paralimpiai Bizottság első emberét vagy éppen Schmidt Gábor sportért felelős államtitkár-helyettest.

– Meghatározó esztendőként vonul be a TF történelmébe 2025 – gyermeki izgalommal várta?

– Hogy őszinte legyek, izgulni sem volt időm a rengeteg teendőnk és eseményünk miatt. TF100 bélyeg, TF-könyv, kiállítások, tudományos szimpóziumok, nemzetközi konferenciák, korábbi rektorunk, Istvánfi Csaba mellszobrának felavatása, a sport területén pedig számos kiemelt verseny a sportolóinkkal, köztük a TF-en nagy sikerrel megrendezett röplabda egyetemi Európa-bajnoksággal. Hadd jegyezzem meg és emeljem ki hangsúlyosan, hogy az európai egyetemek között mi vezetjük az éremtáblát! Óriási büszkeség nekünk, hogy a sport, illetve a tanulmányok és a tudomány területén egyaránt nemzetközi a hírünk, meghatározó szerepet játszunk.

– Bizsergető érzés lehet rektorként megélni ezt az emlékezetes évet.

– Csaknem negyed évszázada kötődöm a TF-hez, az én munkám az egyetem vezetőjeként gyakran a háttérben zajlik, és olyan folyamatokat is kell koordinálni, amelyek meghatározhatják a következő évtizedeinket. Például az oktatásmódszertan megújítása, a nemzetközi hallgatók szélesebb körű bevonása vagy éppenséggel a jelenlegi legnagyobb kihívásunk, a kampuszunk befejezése, a munkálatok nagyjából egyharmada ugyanis még hátravan. Emlékezhetünk, éppen tíz évvel ezelőtt történt a sajnálatos tűzeset itt a TF-en, s láthatjuk, mennyi mindenben fejlődtünk és előreléptünk azóta. Ezért is mondhatom, hogy izgalmas időszak csúcspontja lesz a TF100 Jótékonysági Bál.

– Mit kíván a TF-nek a következő száz évére?

– Hogy legyünk akkora hatással az utánunk következő generációkra, mint amekkora hatással voltak ránk itt az elődeink. Ez esetben ugyanis elmondhatjuk, hogy sokat tettünk a TF-ért és Magyarországért.

A nemes célokat is támogató jubileumi Jótékonysági Bálról bővebben itt olvashatnak.