Gordon és Kane betalált, az angolok emberelőnyben nyertek Prágában

Kevés helyzetet dolgozott ki az angol válogatott, pedig húsz percet emberelőnyben játszott. Még egyenlő létszám mellett Morgan Rogers találta el a bal kapufát, majd Anthony Gordon tekert a bal kapufa mellé. Aztán jött a kiállítás, Pavel Sulc eltalálta Anderson lábszárát, amiért elsőre sárgát kapott, majd a VAR közbelépése után pirosat. Még egy helyzete volt a vendégeknek ebben a játékrészben, Harry Kane 18 méterről tekert, Matej Kovár kiütötte a labdát.

Majd a szünet után rögtön megszerezte a vezetést Anglia. A csehek eladták a labdát a saját tizenhatosuk előterében, Trent Alexander-Arnold jobbról beadott, Anthony Gordon pedig 8 méterről a bal alsóba fejelt. Hamar nőhetett volna az előny, de Lewis Hall a bal alsó mellé bólintott, később pedig a kapufa mentette meg a cseheket, Hall beadása után egy hazai játékosról pattant majdnem a labda a kapuba. Aztán eldőlt a három pont sorsa, Rogers nem tudott lőni, Harry Kane elé került a labda, és nyolc méterről kilőtte a bal alsót – a Bayern München csatára a 123. meccsén a 87. gólját szerezte a válogatottban. Később még Eberechi Eze és Jude Bellingham is betalálhatott volna – Kovár nagyot védett a lövéseiknél –, és a csehek is mentek előre a szépítésért, ám maradt a 0–2.

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 2. FORDULÓ

3. CSOPORT

Csehország–Anglia 0–2 (Gordon 47., Kane 69.)

Kiállítva: Sulc (25., Csehország)

Spanyolország–Horvátország 4–1 (Yamal 2., 63., Pubill 31., N. Williams 89., ill. Beljo 28.)