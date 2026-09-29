Los Angeles 2028: Atlantából indul, és az összes amerikai államot érinti a fáklyaváltó

A szervezők vezetője, Casey Wasserman – az atlantai polgármester, Andre Dickens társaságában – kedden jelentette be a hírt, kiemelve, hogy az első állomással tisztelegnek az 1996-os ötkarikás játékok házigazdája előtt, amelynek mély olimpiai gyökerei vannak.

Az olimpiai fáklyaváltó teljes útvonalát, annak időrendjét és a fogadó városokat csak jövőre jelentik be. Azt sem hozták egyelőre nyilvánosságra, hogy mikor ér véget a futás és miként választják ki azokat, akik vihetik a fáklyát.

Hasonló esemény a paralimpia előtt is lesz, de annak részletei sem ismeretesek.

Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor lesz olimpiai házigazda, paralimpiát első alkalommal rendez.