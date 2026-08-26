Nemzeti Sportrádió

Megalakult a Visegrádi Négyek Súlyemelő-szövetsége

2026.08.26. 12:18
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Fotó: sulyemelok.hu
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súlyemelés Visegrádi Négyek Súlyemelő Szövetsége Ádámfi Attila
A regionális együttműködés erősítésének céljával megalakult a Visegrádi Négyek Súlyemelő-szövetsége (V4WF).

A hazai szövetség (MSSZ) honlapjának híre szerint a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák nemzeti súlyemelő-szövetség a közös szervezet létrehozásával tovább erősíti a négy közép-európai ország régóta fennálló együttműködését, valamint új platformot teremt a súlyemelés regionális fejlesztéséhez. Tevékenysége elsősorban a rendszeres nemzetközi versenyekre, az oktatásra és tudásmegosztásra, valamint a fiatal sportolók, edzők, versenybírók és sportvezetők fejlődési lehetőségeinek megteremtésére összpontosít.

Az alakuló ülésen Ádámfi Attilát, az MSSZ alelnökét választották meg elnöknek, aki a szövetség megszületését fontos lépésnek nevezte.

„Közös történelmünk van, és mindannyian nagy hagyományokkal rendelkezünk a súlyemelésben. Együtt új lehetőségeket teremthetünk a sportolók és az egész súlyemelő-közösség számára. A fejlesztésre, az oktatásra és a versenyzésre összpontosítunk, különös figyelmet fordítva a következő generációra” – mondta a V4WF magyar elnöke.

 

súlyemelés Visegrádi Négyek Súlyemelő Szövetsége Ádámfi Attila
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