Megalakult a Visegrádi Négyek Súlyemelő-szövetsége

A hazai szövetség (MSSZ) honlapjának híre szerint a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák nemzeti súlyemelő-szövetség a közös szervezet létrehozásával tovább erősíti a négy közép-európai ország régóta fennálló együttműködését, valamint új platformot teremt a súlyemelés regionális fejlesztéséhez. Tevékenysége elsősorban a rendszeres nemzetközi versenyekre, az oktatásra és tudásmegosztásra, valamint a fiatal sportolók, edzők, versenybírók és sportvezetők fejlődési lehetőségeinek megteremtésére összpontosít.

Az alakuló ülésen Ádámfi Attilát, az MSSZ alelnökét választották meg elnöknek, aki a szövetség megszületését fontos lépésnek nevezte.

„Közös történelmünk van, és mindannyian nagy hagyományokkal rendelkezünk a súlyemelésben. Együtt új lehetőségeket teremthetünk a sportolók és az egész súlyemelő-közösség számára. A fejlesztésre, az oktatásra és a versenyzésre összpontosítunk, különös figyelmet fordítva a következő generációra” – mondta a V4WF magyar elnöke.