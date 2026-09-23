Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

A 28 éves sportolónő – aki korábban a 2018-as és a 2023-as hasonló kontinentális multisport-eseményen is győzött – a szerdai, nagojai fellépésén szakításban (94 kg) és lökésben (124 kg) is egy-egy, összetettben (215 kg) pedig négy kilóval múlta felül a 49 kilogrammos súlycsoport korábbi legjobb eredményét.

Fölényére jellemző, hogy a második helyezettet, a tokiói olimpián ezüstérmes indiai Mirabai Chanut 17 kilóval előzte meg összetettben.