Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Világrekordokat döntve végzett az élen kategóriájában az észak-koreaiak súlyemelője, Ri Szong Gum a Japánban zajló Ázsiai Játékokon.
A 28 éves sportolónő – aki korábban a 2018-as és a 2023-as hasonló kontinentális multisport-eseményen is győzött – a szerdai, nagojai fellépésén szakításban (94 kg) és lökésben (124 kg) is egy-egy, összetettben (215 kg) pedig négy kilóval múlta felül a 49 kilogrammos súlycsoport korábbi legjobb eredményét.
Fölényére jellemző, hogy a második helyezettet, a tokiói olimpián ezüstérmes indiai Mirabai Chanut 17 kilóval előzte meg összetettben.
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