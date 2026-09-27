Torna ob: Mészáros, Tomcsányi és Mayer is duplázott vasárnap a mesterfokú bajnokságon

A győri Olimpiai Sportparkban megrendezett verseny második napján a szerenkénti döntőkre került sor. A férfimezőnyben – a szombaton egyéni összetettben győztes – Mészáros Krisztofer kétszer is a dobogó tetejére állhatott, miután nyújtón és korláton is első lett.

A négyszeres Európa-bajnoki érmes Mészároshoz hasonlóan a győri Tomcsányi Benedek gyűrűn és lólengésben nem talált legyőzőre, Molnár Botond pedig talajon mutatta be a legmagasabb pontszámú gyakorlatot. Az ugrás fináléja után Kis Dominik nyakába került az aranyérem.

A nőknél az egyéni összetettben bajnok Mayer Gréta vasárnap ugrásban és gerendán lett első. Dunaújvárosi klubtársa, Czifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, míg Péter Sára talajon volt a legjobb.

„Korláton és nyújtón is nehezebb gyakorlattal álltam oda, mert most nem elsősorban az érmek számítottak, hanem az volt a cél, hogy téthelyzetben próbáljuk ki az új elemeket. Korláton és nyújtón is sikerült előrelépnem, utóbbin 14 pont fölé kerültem” – idézi a magyar szövetség sajtóközleménye Mészárost.

Hozzátette: érzése szerint jó úton jár, az októberi világbajnokságon szeretné jól zárni az évet, jövőre pedig az olimpiai kvóta megszerzése lesz a célja.

Mayer Gréta is elégedetten zárta a hétvégét. „Ugrásban a Jurcsenko egész csavar is jól sikerült, gerendán pedig egyre magabiztosabb vagyok, bár vannak még kötések, amelyeket szeretnék beépíteni” – nyilatkozta.

Mint kifejtette, mozgalmas hazai versenyszezon van mögötte, de versenyről versenyre tudott javítani a hibáin, és kezd összeállni az a forma, amit szeretne elérni.

TORNA MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG

FÉRFIAK

Talaj

1. Molnár Botond (Győri AC) 13.200 pont

2. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.166

3. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 12.800

Lólengés

1. Tomcsányi Benedek 13.166

2. Kis Dominik (BHSE) 12.933

3. Nagy Márk Dávid (FTC-Telekom) 12.533

Gyűrű

1. Tomcsányi Benedek 13.566

2. Závory Szilárd 12.966

3. Molnár Botond 12.466

Ugrás

1. Kis Dominik 13.033

2. Molnár Botond 12.966

3. Horváth Áron (BHSE) 12.499

Korlát

1. Mészáros Krisztofer (BHSE) 13.800

2. Tomcsányi Benedek 13.166

3. Horváth Áron 12.766

Nyújtó

1. Mészáros Krisztofer 14.033

2. Molnár Botond 13.066

3. Tomcsányi Benedek 12.666

NŐK

Ugrás

1. Mayer Gréta (Dunaújvárosi KSE) 13.333 pont

2. Bácskay Csenge (FTC) 13.166

3. Péter Sára (FTC) 12.816

Felemás korlát

1. Czifra Bettina Lili (Dunaújvárosi KSE) 14.500

2. Mayer Gréta 12.833

3. Szilágyi Nikolett (DEAC) 12.700

Gerenda

1. Mayer Gréta 13.366

2. Szilágyi Nikolett 12.900

3. Bácskay Csenge 11.600

Talaj

1. Péter Sára 12.533

2. Szilágyi Nikolett 12.233

3. Kovács Regina (Dunaújvárosi KSE) 11.533