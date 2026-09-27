Michael O'Neill: Tóth Balázs remek kapus, de a gyengeségeit is ismerem

Az északírek pénteken Grúzia 1–0-s idegenbeli legyőzésével kezdték a Nemzetek Ligáját. A csapat vasárnapi sajtótájékoztatóján Michael O'Neill szövetségi kapitány és a kapus Pierce Charles vett részt.

Bekövetkezett, amire kevesen számítottak: Észak-Írország idegenben 1–0-ra legyőzte Grúziát, így győzelemmel kezdett a Nemzetek Ligájában. Nyilván másként alakult volna a mérkőzés, amennyiben a második játékrész elején a hazaiak legnagyobb sztárja Hvicsa Kvarachelia nem hibázza el a tizenegyest, de fogalmazhatunk úgy is, ha Pierce Charles nem védi ki a lövését, ám mindennél beszédesebb, hogy az északír együttes olyan csapat otthonában maradt kapott gól nélkül, amely három topligás támadóval, a már említett Hvicsa Kvaracheliával (PSG), Georgi Mikautadzével (Villarreal) és Giorgi Kvernadzével (Frosinone) rohamozott. Ehhez tegyük azt is hozzá , a körülmények sem voltak mindennaposak. az UEFA egy korábbi, Örményország elleni mérkőzésen történt szurkolói rendbontás miatt megbüntette a grúzokat, ezért pénteken korlátozott számban csak gyerekek ülhettek fel a lelátóra, így egészen más volt a találkozó hangulata, mint lett volna normál helyzetben.

S hogy a döntés melyik csapat játékára lehetett nagyobb hatással?

„Nem befolyásolt bennünket, hogy csak gyerekek lehettek a lelátón, úgy gondolom, ez inkább a grúz válogatottra volt hatással… – mondta az északír válogatott szövetségi kapitánya, Michael O’Neill vasárnap, a magyarok elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. – Sokkal fontosabb volt számunkra, hogy a stadion, a pálya talaja vagy éppen az utazásunk rendben volt. Működött a tervünk, nem sok helyzetet engedélyeztünk a hazai csapatnak, de az is nagyon fontos volt, hogy sikerült kivenni a játékból az ellenfél legjobbját, Hvicsa Kvaracheliát.”

Talán említeni sem érdemes, a házigazda kapitánya tökéletesen tisztában van vele, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos milyen szerepet tölt be Liverpoolban, azonban a magyar kerettagok közül egyértelműen a kapus Tóth Balázst ismeri a legjobban.

Hogy miért?

Nos, a szakember az előző idényben még a magyar játékos edzője volt Blackburnben.

„Nagyon jó srác, jó kapus, de jól ismerem a gyengeségeit is. Tóth Balázs nagyon fontos játékos volt a Blackburnnél töltött időszakomban, remek teljesítményt nyújtott kulcspillanatokban. Bámulatos az út, amit megtett, hogy ő legyen az első számú kapus a magyar válogatottban. Sok jó meccse volt velem, reméljük, holnap nem az lesz” – fogalmazott O'Neill.

„Nem tagadhatom, magasabban rangsorolt csapat lesz az ellenfelünk – fogalmazott a Magyarország elleni hétfői meccs kapcsán az északírek szövetségi kapitánya. – Az ellenfelünk bizonyára csalódott, hogy nem jutott be a vb-selejtező rájátszásába. Van néhány nagyon jó játékosa, az edzője rendkívül tapasztalt. Nagy kihívás lesz nekünk ez a mérkőzés.”

„Közel egy éve nem lépett pályára a válogatott Belfastban, így izgatottan várjuk a mérkőzést – mondta a grúzok ellen tizenegyest is hárító északír kapus, Pierce Charles. – Mindig nagy élmény a Windsor Park közönsége előtt játszani, igyekszünk megmutatni, mit tudunk. Motivál, amikor olyan magasan jegyzett futballisták ellen lép pályára az ember, mint Szoboszlai Dominik. Természetesen tisztában vagyok azzal, milyen jó a rúgótechnikája és hogyan lövi a szabadrúgásokat, de nem csak ellene, az egész magyar válogatott ellen kihívás lesz helytállni.”