NL: gyors gólváltás, majd döntetlen Kaunasban

A találkozó 9. percében Armandas Kucys tizenegyesből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, majd öt perccel később Mahir Emreli akcióból egyenlített. A folytatásban kiegyenlített mérkőzést láthattunk, de több gól nem született, így a felek megosztoztak a pontokon. Az MTK belső védője, Vilius Armalas végigjátszotta a meccset, három párharcából egyet nyert meg, és 80 százalékos pontossággal passzolt.

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár

2. CSOPORT

Litvánia–Azerbajdzsán 1–1 (Kucys 9. – 11-esből, ill. Emreli 14.)