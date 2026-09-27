NL: gyors gólváltás, majd döntetlen Kaunasban
Nem bírt egymással Litvánia és Azerbajdzsán labdarúgó-válogatottja a Nemzetek Ligája D-ligájának 1. csoportjában vasárnap.
A találkozó 9. percében Armandas Kucys tizenegyesből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, majd öt perccel később Mahir Emreli akcióból egyenlített. A folytatásban kiegyenlített mérkőzést láthattunk, de több gól nem született, így a felek megosztoztak a pontokon. Az MTK belső védője, Vilius Armalas végigjátszotta a meccset, három párharcából egyet nyert meg, és 80 százalékos pontossággal passzolt.
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár
2. CSOPORT
Litvánia–Azerbajdzsán 1–1 (Kucys 9. – 11-esből, ill. Emreli 14.)
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