Megvan a 3. vb-érem: ezüstérmes a magyar junior/U23-as mixváltó

Vasárnap délelőtt 24 csapat kezdte meg a junior/U23 mixváltót Pontevedrában. A magyar fiatalok az 5-ös rajtszámot kapták, de még ennél a számnál is jóval szebb reményeket fűzhettek a futamukhoz. Szalai Fanni újdonsült junior-világbajnokként várhatta a rajtot, hozzá hasonlóan Kropkó Márta is felnőtt mixváltó-vb-ezüstérmesként és Európa-bajnokként szerepelt a csapatban. Nem mellesleg ő is kiemelkedő teljesítményt nyújtott ezen a hétvégén a vb-sorozat női döntőjében, a 4. helyen ért célba, azonban kizárták, mert túl hamar szállt fel a kerékpárra a depózás során.

A váltónk fiú tagjai is már jóval többek, mint tehetségek, Hóbor Zalán a nyáron előbb sprint Eb-bronzérmes lett, pénteken Pontevedrában az U23-as vb-futamban is harmadikként ért célba. Kovács Gyula tagja volt a tavalyi Eb-n bronzérmes felnőtt mixváltónak, általában nagyon fekszik neki ez a versenyszám.

A mieink legnagyobb ellenfelének előzetesen Franciaország tűnt, amely a női U23-as egyéni arany- és ezüstérmesét, illetve a férfi U23-as egyéni aranyérmest is a soraiban tudhatta. Veszélyes riválisnak ígérkezett Nagy-Britannia is, de ahogyan a fenti eredményekből is láthatjuk, a magyar váltót is az éremesélyesek között kellett emlegetni.

Mivel a folyóban a víz túlzottan lent volt, a sziklás meder miatt veszélyessé vált a kilépő lépcső. A rajt fél órát csúszott, a megoldás az lett, hogy a szervezők leterítettek egy szőnyeget a vízbe, a sziklákra.

Az idén egymás oldalán már szép sikereket elérő lányok közül Szalai Fanni kezdett, és ezúttal sem okozott csalódást. Az 5. helyen pattanhatott nyeregbe, majd az 5 kilométeres kerékpározásban sem adta alább, a másfél kilométeres futást követően pedig harmadikként pacsizott Kovács Gyulával.

A fáradásos törés után nemrég felépülő versenyző erős teljesítménnyel bizonyította, hogy már minden rendben vele. Úszásban és kerékpárban is ott maradt az élcsoportban, a futásból a 4. helyet hozta ki.

Féltávnál jöhetett Kropkó Márta, akinek a szombat esti drámai kizárása okozta csalódás nem látszott meg a versenyzésén. Az úszásban nyert egy pozíciót, majd a bringázás után másfél kilométer alatt a második helyre tört előre. Csak a későbbi győztes francia volt gyorsabb nála, akiket a héten szintén csúcsformában lévő Hóbor Zalán utol tudott érni.

Újdonsült U23-as vb-bronzérmesünk szépen helyt állt befutó emberként, a stadionba már egyértelmű ezüstérmesként futott be. A fiatal csapattársai már boldogan várták őt a célban, ahol nagy volt az öröm. Nem véletlenül, hiszen ebben a korosztályban a legjobb magyar vb-eredményt érték el ők négyen.

Ha azt vesszük, hogy a hamburgi vb-ezüstérem és az elblagi Európa-bajnoki cím után már a harmadik idei nagy megméretésen sikerült a dobogón zárnunk, kijelenthetjük: Magyarország 2026-ban mixváltó-nagyhatalom lett triatlonban!

TRIATLON VILÁGBAJNOKI NAGYDÖNTŐ, PONTEVEDRA

Junior/U23 vegyes váltó

Világbajnok: Franciaország (Ilona Hadhoum, Pablo Isotton, Léa Houart, Nils Serre Gehri) 1:07:45 óra

2. Magyarország (Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hóbor Zalán) 1:07:59

3. Spanyolország (Ana Carballo Gómez, Pelayo González Turrez, María Teresa Jiménez-Orta Guerrero, Izan Edo Aguilar) 1:08:09