Videó: bő 20 percet kapott a bokáig érő hajú játékos, két ellenfelet kiállítottak róla

A hazaiak által 5–0-ra megnyert találkozó főszereplője a vendégek 36 éves csatára, Aedan Scipio volt. A 69. percben, ötgólos hátrányban csereként pályára lépő játékos arról ismert, hogy bokáig érő rasztákban hordja a haját. A Scipio ugyan nem szerzett gólt, s gólpasszt sem adott a meccs hátralevő részében, viszont két antiguai játékost kiállíttottak róla – mindkettőt hajhúzásért.