Videó: bő 20 percet kapott a bokáig érő hajú játékos, két ellenfelet kiállítottak róla
Nem az eredmény, vagy a gólok miatt volt eredményes az Antigua és Barbuda–Anguilla mérkőzés a CONCACAF Nemzetek Ligája C-ligájaban vasárnap.
A hazaiak által 5–0-ra megnyert találkozó főszereplője a vendégek 36 éves csatára, Aedan Scipio volt. A 69. percben, ötgólos hátrányban csereként pályára lépő játékos arról ismert, hogy bokáig érő rasztákban hordja a haját. A Scipio ugyan nem szerzett gólt, s gólpasszt sem adott a meccs hátralevő részében, viszont két antiguai játékost kiállíttottak róla – mindkettőt hajhúzásért.
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