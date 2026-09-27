Nemzeti Sportrádió

Videó: bő 20 percet kapott a bokáig érő hajú játékos, két ellenfelet kiállítottak róla

M. B.M. B.
2026.09.27. 17:45
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Aedan Scipio, itt klubcsapata, a Roaring Lions mezében (Fotó: Getty Images)
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Aedan Scipio CONCACAF Nemzetek Ligája Anguilla Antigua
Nem az eredmény, vagy a gólok miatt volt eredményes az Antigua és Barbuda–Anguilla mérkőzés a CONCACAF Nemzetek Ligája C-ligájaban vasárnap.

A hazaiak által 5–0-ra megnyert találkozó főszereplője a vendégek 36 éves csatára, Aedan Scipio volt. A 69. percben, ötgólos hátrányban csereként pályára lépő játékos arról ismert, hogy bokáig érő rasztákban hordja a haját. A Scipio ugyan nem szerzett gólt, s gólpasszt sem adott a meccs hátralevő részében, viszont két antiguai játékost kiállíttottak róla – mindkettőt hajhúzásért.

Anguillan player Aedan Scipio has his hair pulled twice in under 30 minutes, resulting in two red cards
by u/IHadThatUsername in soccer

 

Aedan Scipio CONCACAF Nemzetek Ligája Anguilla Antigua
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