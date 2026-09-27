Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: a norvégverő Dánia nyerte az Eurokupát

V. H. L.V. H. L.
2026.09.27. 17:42
A dánok megérdemelten győzték le az olimpiai, világ- és Európa-bajnokot (Fotó: Imago Images)
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Dánia Eurokupa női kézilabda dán női kézilabda-válogatott Norvégia norvég női kézilabda-válogatott
Csak annak meglepetés, aki nem látta a mérkőzést: a végig összeszedettebben játszó Dánia 34–30-ra legyőzte az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég válogatottat a női kézilabda Eurokupa döntőjében.

Fej fej mellett haladt a dán és a norvég női kézilabda-válogatott az Eurokupa döntőjének első tíz percében, első ízben a dánok tudtak kétgólos vezetésre szert tenni, mégpedig az első félidő legeredményesebb dán játékosa, Trine Östergaard révén. Ugyancsak a Viborg szélsőjének nevéhez fűződik az első háromgólos vezetést hozó találat (10–7), de hiába alakult ki ekkora különbség, a félidő végi dudaszó előtt nagyjából két és fél perccel Nora Mörk találatával utolérte ellenfelét Norvégia. A végszó azonban a ferencvárosi Michala Mölleré, illetve Kristina Jörgensené volt, így Dánia kétgólos fórral mehetett szünetre, ami a két csapat lövéshatékonyságának fényében teljesen megérdemeltnek volt mondható. 

Lerohanásból szerezte a dán csapat a második játékrész első gólját– Elma Halilcevic talált a kapuba –, majd egy kimaradt norvég hetest jegyezhettünk fel, s a félidei előny máris négyre hízott. A norvégok több mint hét perc után tudtak gólt lőni, de ellenfelük így tovább növelte az előnyét, az első tíz perc végére már öt volt közte a piros mezesek javára. A világ-, olimpiai és Európa-bajnok 23–18-as hátrányban két gólt is szerzett – egyből jött is a dán időkérés. A második tíz perc végére két gólra küzdötték fel magukat a norvégok, ám Stine Skograndot a legrosszabbkor küldték ki ütés miatt két percre, így csakhamar megint négygólos dán vezetés állt az eredményjelzőn (29–25). A kék mezesek erőfeszítései innentől (is) teljesen hiábavalónak bizonyultak – közvetlenül a lefújás előtt még az ötgólos differencia is visszaállt, a vége pedig 34–30-as dán győzelem lett.

A dánok legjobb góllövői között ferencvárosit és győrit is találunk, a fővárosiakat erősítő Michala Möller és Helena Elver is öt-öt találattal végzett. A norvégoknál Kari Brattset négyszer, Emilie Hovden kétszer vette be a dán kaput, amelyet Anna Kristensen és Sandra Toft védett, előbbi tizenöt, utóbbi két lövést hárított.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
DÖNTŐ
Norvégia–Dánia 30–34 (15–17) 
Ld.: Reistad 10, Brattset, Venn 4–4, ill. Östergaard 8, M. Möller, Friis, K. Jörgensen, Elver 5–5

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