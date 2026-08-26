Vadnai Jonatán öt futam után a harmadik az ILCA 7-vb-n

Vadnai Jonatán öt futam után a harmadik helyen áll a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságán.
Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós szerdán a negyedik futamban az ötödik, az ötödik futamban pedig a 11. helyen zárt a vb honlapja szerint. Az Eb-ezüstérmes Vadnai utóbbi – mint leggyengébb – eredményét most kiejthette, ezért 14 pontjával a harmadik legjobb.
Kedden az első futamot a harmadik, a másodikat a második helyen zárta, a harmadikban pedig negyedik lett.
A versenyben élen álló hazai Finn Lynchnek 9, a második helyen álló német Ole Schweckendieknek 12 helyezési pontja van.
A 140 fős mezőny a vb első szakaszában három csoportra osztva versenyez a selejtezőben.
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