Nemzeti Sportrádió

Vadnai Jonatán öt futam után a harmadik az ILCA 7-vb-n

2026.08.26. 18:26
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Phil WalterVadnai Jonatán (Fotó: Getty Images, archív)
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Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
Vadnai Jonatán öt futam után a harmadik helyen áll a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságán.

Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós szerdán a negyedik futamban az ötödik, az ötödik futamban pedig a 11. helyen zárt a vb honlapja szerint. Az Eb-ezüstérmes Vadnai utóbbi – mint leggyengébb – eredményét most kiejthette, ezért 14 pontjával a harmadik legjobb.

Kedden az első futamot a harmadik, a másodikat a második helyen zárta, a harmadikban pedig negyedik lett.

A versenyben élen álló hazai Finn Lynchnek 9, a második helyen álló német Ole Schweckendieknek 12 helyezési pontja van.

A 140 fős mezőny a vb első szakaszában három csoportra osztva versenyez a selejtezőben.

 

Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
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