Nemzeti Sportrádió

ILCA 7-vb: Vadnai Jonatán remekül kezdett

B. A. P.B. A. P.
2026.08.25. 19:38
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Vadnai Jonatán remekül kezdett a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
Vadnai Jonatán nagyszerűen kezdte a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságát: az első napot követően a hetedik helyen áll.

A 140 fős mezőny a vb első szakaszában három csoportra osztva versenyez és hétfőn mindhárom csoportnak három-három futamot tartottak. Az olimpiai negyedik, a tavalyi vb-n ötödik magyar sportoló a 47 fős piros csoportban szerepel, eddig kiemelkedően, ugyanis a viadal honlapja szerint az első futamot a harmadik, a másodikat a második helyen zárta, a harmadikban pedig negyedik lett.

Ez a szereplés a teljes mezőnyt tekintve a harmadik legerősebb volt a mezőnyben, ám mivel a rangsorolásnál a háromból a leggyengébbet kiejtették, így Vadnai öt helyezési pontjával a hetedik. Ugyanakkor a folytatásban a harmadik futamban elért negyedik hely később még bekerülhet az összepontszámba, amennyiben lesz annál gyengébb futama.

A versenyben élen álló hazai Finn Lynchnek és az olasz Attilio Boriónak egyformán három pontja van.

 

Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
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