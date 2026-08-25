ILCA 7-vb: Vadnai Jonatán remekül kezdett

A 140 fős mezőny a vb első szakaszában három csoportra osztva versenyez és hétfőn mindhárom csoportnak három-három futamot tartottak. Az olimpiai negyedik, a tavalyi vb-n ötödik magyar sportoló a 47 fős piros csoportban szerepel, eddig kiemelkedően, ugyanis a viadal honlapja szerint az első futamot a harmadik, a másodikat a második helyen zárta, a harmadikban pedig negyedik lett.

Ez a szereplés a teljes mezőnyt tekintve a harmadik legerősebb volt a mezőnyben, ám mivel a rangsorolásnál a háromból a leggyengébbet kiejtették, így Vadnai öt helyezési pontjával a hetedik. Ugyanakkor a folytatásban a harmadik futamban elért negyedik hely később még bekerülhet az összepontszámba, amennyiben lesz annál gyengébb futama.

A versenyben élen álló hazai Finn Lynchnek és az olasz Attilio Boriónak egyformán három pontja van.