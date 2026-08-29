Vadnai Jonatán visszacsúszott az ötödik helyre az ILCA 7-vb-n

Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajósnak a 47 fős arany csoport szombati futamai kifejezetten gyengén sikerültek. Az elsőben csupán a 40. helyen ért célba, míg a másodikban a 26.-on, s bár előbbit kiejthette, de összetettben – 83 pontjával – így is két pozíciót visszaesett.

A versenyben élen álló brit Elliot Hansonnak 62, a második szingapúri Ryan Lónak 64, a harmadik, szintén brit Michael Beckettnek pedig 65 helyezési pontja van.

A világbajnokság zárónapján a tíz legjobbat felvonultató éremfutamot rendezik a Dublini-öbölben.