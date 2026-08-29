Nemzeti Sportrádió

Vadnai Jonatán visszacsúszott az ötödik helyre az ILCA 7-vb-n

2026.08.29. 20:21
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Vadnai Jonatán (Fotó: Getty Images, archív)
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Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
Vadnai Jonatán a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságának utolsó előtti napján.

Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajósnak a 47 fős arany csoport szombati futamai kifejezetten gyengén sikerültek. Az elsőben csupán a 40. helyen ért célba, míg a másodikban a 26.-on, s bár előbbit kiejthette, de összetettben – 83 pontjával – így is két pozíciót visszaesett.

A versenyben élen álló brit Elliot Hansonnak 62, a második szingapúri Ryan Lónak 64, a harmadik, szintén brit Michael Beckettnek pedig 65 helyezési pontja van.

A világbajnokság zárónapján a tíz legjobbat felvonultató éremfutamot rendezik a Dublini-öbölben.

 

Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
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