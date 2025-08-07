Öttusa: Rajncsák Diána Eb-címmel kezdett az U19-esek között

Július végén a litvániai Kaunasban egyéni U19-es Európa-bajnoki címet szerzett a KSI 16 éves öttusázója, Rajncsák Diána.

A főként Füri Csilla és Kasza Róbert szakmai felügyelete mellett edződő kitűnőség a kontinensviadalon továbbá Herbák Emmával váltóban és a Herbák mellett Turbucz Ivolával kiegészülő váltóban is nyert még egy-egy ezüstöt.

Az U19-esek között elsőéves Dia az egyéni döntőben erős vívással kezdett, minden tusában az élmezőnyhöz tartozott, és a laser run végén négy másodperccel előzte meg az ezüstérmes német El-Masrit, valamint nyolccal a harmadik svájci Meyert.

„Az Európa-bajnokság előtt nem helyezésbeli célkitűzéseim voltak, csak szerettem volna jól megcsinálni mindent, amit tudok, és abban bíztam, hogy ha sikerül, akkor az majd a végeredményen is meglátszik – mondja. – Örülök, hogy a vége egyéni aranyérem lett, mert

az ilyen sikerekért hozok rengeteg áldozatot és dolgozok egész évben.

Összességében is nagyon élveztem az Eb-t, amelyen túlzottan nem izgultam, mert bíztam magamban. A vívás kritikus számom, de miután a döntőben jól ment, megalapozta a jó szereplést. Aztán hoztam mindenben azt, amit tudok. Természetesen a két ezüstérem is boldogsággal tölt el. Emmával nagyon szeretek váltózni, mert rendkívül aranyos és tehetséges lány. És a csapatban is mindenki megtette, amit tudott. Élmény az ilyen társakkal versenyezni.”

Rajncsák Diána vívásban is remekelt az U19-es Eb-n Fotó: Aisté Ridikaité

A sokra hivatott öttusázó nem az idéntől tartozik aktuális korosztálya legjobbjai közé. Tavaly például egyéni ezüstöt érdemelt ki az U17-esek portugáliai világbajnokságán.

„Az eredmények azt mutatják, hogy a fejlődésem folyamatos, jó irányba haladok, és én is ezt érzem. Fontosak a visszajelzések, mert megerősítenek abban, hogy nem hiába edzem keményen és szentelek sokat az öttusának. Köszönöm az összes edzőmnek a felkészítést és a támogatást.

A sikereim mögött igazi csapatmunka áll.

Középen az Eb-aranyérmes: Rajncsák Diána Fotó: Aisté Ridikaité

Az U19-esek – így a friss Eb-győztes is – augusztus második felében visszatérnek Litvániába, ahol Druskininkai városában megrendezik a korosztály idei világbajnokságát.

„Várom a vébét, amelyre hasonló mentalitással szeretnék utazni, mint az Eb-re.

Az Európa-bajnoki cím nagyon motiváló, de ezzel az arannyal már nem akarok foglalkozni a vébén.

Arra törekszem majd, hogy azon a versenyen is magamhoz képest a legjobbat nyújtsam.”

(Kiemelt képünkön: Rajncsák Diána Fotó: Aisté Ridikaité)