Buzsáky Ákost eltűnt személyként körözi a rendőrség

A korábbi magyar válogatott labdarúgó profilképe is megtalálható a magyar rendőrség hivatalos oldalán, ahol a körözött személyeket gyűjtik össze – szúrta ki a Blikk. Buzsáky Ákost a leírás szerint eltűnt személyként körözik.

Buzsáky az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a José Mourinho vezette FC Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA-kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queens Park Rangersszel a Premier League-ben is szerepelt. A magyar válogatottban 20-szor lépett pályára és két gólt szerzett, 2015-ben pedig a Ferencvárosban fejezte be pályafutását.

A fenti hírrel kapcsolatban lapunk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Buzsákyt valóban eltűnt személyként körözik, amit a XVII. kerületi rendőrkapitányság rendelt el. Ettől bővebb tájékoztatást azonban nem kívántak adni. Telefonon megpróbáltuk elérni a korábbi válogatott játékost is, azonban egyelőre nem jártunk sikerrel.