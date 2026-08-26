Nemzeti Sportrádió

Vb-szereplő 18 éves középpályást szerződtetett a Manchester City – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.26. 12:31
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Ajjub Buaddi a Manchester Citynél folytatja (Fotó: mancity.com)
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Lille Ajjub Buaddi Manchester City
A Manchester City labdarúgócsapata hivatalos felületein számolt be róla, hogy szerződtette a Lille-től Ajub Buaddit, aki ötéves szerződést írt alá.

Ajub Buaddi a 2023–2024-es idényben mutatkozott be a Ligue 1-ben a Lille színeiben, és 63  mérkőzés után hagyta ott a francia élvonalat.

A 18 éves labdarúgó játékjogát ugyanis megszerezte a Manchester City, Buaddi öt évre kötelezte el magát új csapatánál.

A középpályás végigjárta a francia korosztályos válogatottakat, de a 2026-os világbajnokság előtt igent mondott a marokkói nemzeti csapat vezetőinek hívó szavára, és alapember is volt a tengerentúli vb-n.

Sajtóértesülések szerint a nyolcszoros válogatott játékosért 100 millió eurót fizetett ki a Manchester City. Ezzel új rekordot döntött, ugyanis 18 éves labdarúgóért még sosem fizettek ekkora összeget. A korábbi csúcsot Lenny Yoro tartotta, akit a Manchester United 62 millió euróért vett szintén a Lille-től.

A City három középpályását is elengedte a nyáron: Rodri Barcelonába, Tijjani Reijnders Szaúd-Arábiába, míg Bernardo Silva a Real Madridhoz szerződött, ellenben Elliot Anderson a Nottinghamtől érkezett, és Enzo Fernández leigazolására is van esély.

 

Lille Ajjub Buaddi Manchester City
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