Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka a női kosárlabda vb sztárjai között

2026.08.26. 11:26
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Juhász Dorka (Fotó: Dömötör Csaba)
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Juhász Dorka is helyet kapott a jövő pénteken kezdődő, berlini női kosárlabda-világbajnokság legfontosabb játékosai között.

A nemzetközi szövetség (FIBA) a honlapján tette közzé annak a húsz kosarasnak a névsorát, akire a leginkább érdemes majd figyelni a torna során. A magyar válogatott klasszisa – aki WNBA-s kötelezettségei miatt később csatlakozik Völgyi Péter szövetségi kapitány együtteséhez – a 14. helyen szerepel a listán.

„A márciusi, isztambuli selejtezőtornán a center kiemelkedő teljesítményt nyújtott és lenyűgöző számokat produkált – méltatta a FIBA szakírója a Minnesota Lynx és a török Galatasaray légiósát. – Ez volt a kulcsa annak, hogy Magyarország ebben az évszázadban először kijutott a vb-re. Azóta elszenvedett egy aggasztó sérülést, de Berlinben várhatóan újra csúcsformában lesz. A magyaroknak ki kell használniuk Juhász méretbeli előnyeit, aki igazi »rémálom« lehet a mérkőzéseken. Nemcsak a palánkok alatt jeleskedik, hanem távolról is jól dob, és a védekezésben is fontos szerepet játszik” – tette hozzá a szerző.

A lista élén a címvédő amerikaiak sztárja, a kétszeres olimpiai bajnok A’ja Wilson található, a második honfitársa, a háromszoros olimpiai és világbajnok Breanna Stewart, míg a harmadik a belgákkal az elmúlt két Európa-bajnokságon aranyérmes – és mindkét Eb legjobbjának megválasztott – Emma Meesseman.

 

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