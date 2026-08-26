Juhász Dorka a női kosárlabda vb sztárjai között

A nemzetközi szövetség (FIBA) a honlapján tette közzé annak a húsz kosarasnak a névsorát, akire a leginkább érdemes majd figyelni a torna során. A magyar válogatott klasszisa – aki WNBA-s kötelezettségei miatt később csatlakozik Völgyi Péter szövetségi kapitány együtteséhez – a 14. helyen szerepel a listán.

„A márciusi, isztambuli selejtezőtornán a center kiemelkedő teljesítményt nyújtott és lenyűgöző számokat produkált – méltatta a FIBA szakírója a Minnesota Lynx és a török Galatasaray légiósát. – Ez volt a kulcsa annak, hogy Magyarország ebben az évszázadban először kijutott a vb-re. Azóta elszenvedett egy aggasztó sérülést, de Berlinben várhatóan újra csúcsformában lesz. A magyaroknak ki kell használniuk Juhász méretbeli előnyeit, aki igazi »rémálom« lehet a mérkőzéseken. Nemcsak a palánkok alatt jeleskedik, hanem távolról is jól dob, és a védekezésben is fontos szerepet játszik” – tette hozzá a szerző.

A lista élén a címvédő amerikaiak sztárja, a kétszeres olimpiai bajnok A’ja Wilson található, a második honfitársa, a háromszoros olimpiai és világbajnok Breanna Stewart, míg a harmadik a belgákkal az elmúlt két Európa-bajnokságon aranyérmes – és mindkét Eb legjobbjának megválasztott – Emma Meesseman.