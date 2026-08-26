Luis Enrique nem tréfál, kötelező pihenőre küldte Ousmane Dembélét

A PSG még kedd este közzétett rövid közleménye szerint Luis Enrique a vezetőség egyetértésével döntött úgy, hogy jobb, ha Ousmane Dembélé szabadságot kap a következő napokra, és igyekszik feltöltődni. Sajtóhírek szerint Dembélé elfogadta a döntést.

Mint beszámoltunk róla, a PSG vasárnap 2–2-es döntetlennel kezdte a francia bajnokság 2026–2027-es idényét, és a Rennes elleni meccs szünetében, kétgólos hátrányban Luis Enrique – Hvicsa Kvaracheliával együtt – lecserélte a válogatott támadót, majd a mérkőzés után egyértelművé tette, hogy nem elégedett a teljesítményével.