Luis Enrique nem tréfál, kötelező pihenőre küldte Ousmane Dembélét
A PSG még kedd este közzétett rövid közleménye szerint Luis Enrique a vezetőség egyetértésével döntött úgy, hogy jobb, ha Ousmane Dembélé szabadságot kap a következő napokra, és igyekszik feltöltődni. Sajtóhírek szerint Dembélé elfogadta a döntést.
Mint beszámoltunk róla, a PSG vasárnap 2–2-es döntetlennel kezdte a francia bajnokság 2026–2027-es idényét, és a Rennes elleni meccs szünetében, kétgólos hátrányban Luis Enrique – Hvicsa Kvaracheliával együtt – lecserélte a válogatott támadót, majd a mérkőzés után egyértelművé tette, hogy nem elégedett a teljesítményével.
„Ha az jár a fejedben, mi mindent nyertél meg korábban, akkor már semmit sem fogsz megnyerni. Nincs hibázási lehetőség” – többek között ezzel világította meg a hátteret Luis Enrique, amikor Dembélé lecseréléséről kérdezték.
A döntést elemző francia sajtó szerint egyértelmű, hogy Dembélé szabadságolásával Luis Enrique a többi játékosának is üzent: minden pillanatban teljes harckészültséget vár el a keret minden tagjától.
Dembélé pihentetése lehetőséget biztosít a Rennes elleni cserepartnerének, a meccset két góljával döntetlenre mentő új igazolásnak, Ferran Torresnek, hogy máris a kezdőcsapat tagjaként lépjen pályára francia bajnokin.