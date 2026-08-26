Nemzeti Sportrádió

Luis Enrique nem tréfál, kötelező pihenőre küldte Ousmane Dembélét

K. Zs.K. Zs.
2026.08.26. 12:39
Ousmane Dembélé a Rennes elleni mérkőzés előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Luis Enrique PSG
Luis Enrique vezetőedző döntése értelmében Ousmane Dembélé nem lép pályára a Lille elleni pénteki bajnoki mérkőzésen, sőt a Paris Saint-Germain aranylabdás labdarúgója hétfőig az edzéseken sem vesz részt.

A PSG még kedd este közzétett rövid közleménye szerint Luis Enrique a vezetőség egyetértésével döntött úgy, hogy jobb, ha Ousmane Dembélé szabadságot kap a következő napokra, és igyekszik feltöltődni. Sajtóhírek szerint Dembélé elfogadta a döntést.

Mint beszámoltunk róla, a PSG vasárnap 2–2-es döntetlennel kezdte a francia bajnokság 2026–2027-es idényét, és a Rennes elleni meccs szünetében, kétgólos hátrányban Luis Enrique – Hvicsa Kvaracheliával együtt – lecserélte a válogatott támadót, majd a mérkőzés után egyértelművé tette, hogy nem elégedett a teljesítményével.

Francia labdarúgás
2026.08.24. 14:10

„Nincs hibázási lehetőség” – Luis Enrique már a szünetben lecserélte az aranylabdás Dembélét

„Ha az jár a fejedben, mi mindent nyertél meg korábban, akkor már semmit sem fogsz megnyerni.”

„Ha az jár a fejedben, mi mindent nyertél meg korábban, akkor már semmit sem fogsz megnyerni. Nincs hibázási lehetőség” – többek között ezzel világította meg a hátteret Luis Enrique, amikor Dembélé lecseréléséről kérdezték.

A döntést elemző francia sajtó szerint egyértelmű, hogy Dembélé szabadságolásával Luis Enrique a többi játékosának is üzent: minden pillanatban teljes harckészültséget vár el a keret minden tagjától.

Dembélé pihentetése lehetőséget biztosít a Rennes elleni cserepartnerének, a meccset két góljával döntetlenre mentő új igazolásnak, Ferran Torresnek, hogy máris a kezdőcsapat tagjaként lépjen pályára francia bajnokin.

 

Ousmane Dembélé Luis Enrique PSG
Legfrissebb hírek

„Nincs hibázási lehetőség” – Luis Enrique már a szünetben lecserélte az aranylabdás Dembélét

Francia labdarúgás
2026.08.24. 14:10

Ligue 1: Torres duplája mentette meg a PSG-t; góllal nyitott a 39 éves Giroud is

Francia labdarúgás
2026.08.23. 22:43

A PSG három új támadója akár három új játékoshoz juttathatja Szoboszlai Dominikékat

Francia labdarúgás
2026.08.21. 17:27

A PSG sem legyőzhetetlen: óriási meglepetésre a Lensé lett a francia Szuperkupa

Francia labdarúgás
2026.08.16. 23:05

Belga szélsővel erősített a BL-címvédő PSG

Francia labdarúgás
2026.08.16. 14:57

A PSG bejelentette Ferran Torres szerződtetését

Francia labdarúgás
2026.08.15. 12:24

Luis Enrique: A célunk mostantól a BL megnyerése

Bajnokok Ligája
2026.08.13. 10:17

A PSG BL-döntős kezdőjéből kilencen pályán, Akliouche bemutatkozik – íme, a Szuperkupa kezdőcsapatai

Minden más foci
2026.08.12. 19:56