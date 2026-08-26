Nemzeti Sportrádió

Öttusa-vb: csütörtökre csúszik a férfiak selejtezőjének egy része

2026.08.26. 13:37
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Bőhm Csaba (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Belák János öttusa Bőhm Csaba öttusa-vb
A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán, Kujjangban.

A 112 fős mezőny három csoportban kezdte meg az egyéni küzdelmeket, de eső miatt az akadályversenyre már nem került sor, akárcsak egy nappal korábban a vegyes váltóban, melyben Guzi Blanka és Tárkányi Zsombor bronzérmes lett.

Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy az akadályversenyt áttették csütörtökre, addigra a szervezők megpróbálják befedni a pályát, így a lövészetekkel kombinált futást is aznap rendezik meg. Az A csoportban a 2024-ben világbajnok Bőhm Csaba a 18. helyen áll a vívás és az úszás után, Tárkányi pedig a 28. ugyanitt. A B-ben a Bőhmhöz hasonlóan párizsi olimpikon, két éve vb-ezüstérmes Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, a C-ben pedig a tavaly Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály jelenleg a hetedik. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni.

Az eredeti program szerint csütörtökön kerül sor a női selejtezőre is, majd pénteken lesz a férfiak elődöntője két 18-as csoportban, szombaton pedig a nőké. A döntőket vasárnap rendezik.

 

Belák János öttusa Bőhm Csaba öttusa-vb
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