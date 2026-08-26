Nemzeti Sportrádió

Nikola Portner: A Szegedben minden megvan, hogy nagyhatalommá váljon

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.08.26. 13:36
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Nikola Portner és szegedi társai már az idény elején nagyot dobnának (Fotók: Török Attila)
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Szeged OTP Bank-Pick Szeged Nikola Portner
Rutinos, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes játékos érkezett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kapujába. A svájci Nikola Portner védjegye, hogy a legnagyobb átlövéseket is képes két kézzel leszedni, majd, ha olyan a helyzet, üres kapus gólokat dobni.

A FELKÉSZÜLÉS utolsó hetére fordult  a szegedi férfi kézilabdacsapat az új idény előtt, amely vasárnap este rendhagyó helyszínen, Székesfehérváron veszi kezdetét a Szuperkupa-mérkőzéssel.

Mielőtt a hétvégén éles meccsen összemérné erejét a rivális One Veszprém HC-val, Michael Apelgren együttese három hivatalos felkészülési mérkőzést játszott az alapozás során. Gólokban gazdag találkozók vannak a Tisza-partiak mögött, a svéd IK Sävehof ellen 38–34-re sikerült nyerni, a francia HBC Nantes-tal szoros meccset játszottak hazai pályán (34–35), míg legutóbb, múlt hét pénteken Kielben, nagyjából 5000 néző előtt 42–32-re kikaptak.

„Három kemény teszt áll mögöttünk, olyan volt, mintha három Bajnokok Ligája-szereplővel mértük volna össze az erőnket. Az összes meccsen a második fél­időben szenvedtünk eddig, főként a védekezésünkkel, de a Kiel ellen a gólszerzés sem ment könnyen, így muszáj lesz fejlődnünk a rajtig”  – mondta Nikola Portner a Nemzeti Sportnak a csapat keddi edzése után.

A svájci válogatott kapus egyike a Szeged új igazolásainak, a német Bundesliga bajnokától, az SC Magdeburgtól sikerült szerződtetni. A világ legerősebb bajnokságában minden héten úgy kellett a kapuba állnia, hogy döntőt játszik, máskülönben értékes pontokat hullajtanak el. Elmondása szerint nagyon nehéz a német ligában folyamatosan hozni a győzelmeket, rengeteg áldozattal jár a „daráló”. Ő maga négy évet töltött el Magdeburgban, de tizennégynek érezte.

Fotó: Török Attila

„Hogy miért éppen a Szegedbe igazoltam? A válasz könnyű: itt minden megvan ahhoz, hogy a klub kézilabda-nagyhatalommá váljon. Ehhez szerintem csupán néhány év kell, de már nem sok tényező hiányzik. Kezdetnek jó lenne valami figyelemre méltó eredményt elérni már az idény elején. Szeretnék én is hozzájárulni a klub történelméhez, megtisztelő lenne, úgy gondolom, a tapasztalatommal tudok segíteni a sikerek elérésében” – bizakodik a 32 éves kapus, akinek édesapja, Zlatko Portner az 1986-ban világbajnok jugoszláv válogatott tagja volt.

Nyugodt embernek tartja magát, szabadidejét igyekszik leginkább a családjával tölteni. Szeret kávézni, filmeket nézni, de mint mondta, nincsen sok hobbija.

A Szegednek az új formátumú, 24 csapatos Bajnokok Ligája csoportkörében a portugál Sporting, a svéd Kristianstad és a dán GOG hármasából kellene megelőznie legalább kettőt, hogy versenyben maradjon. A svájci válogatottban 161 meccsen már 37 gólnál járó kapust a BL új lebonyolításáról is megkérdeztük:

„Jó lesz átélni, hogy minden mérkőzés fontos mostantól. A régi formátumban még könnyedén bejuthattál akár a legjobb nyolcba is, ez most megváltozik. Már az első pillanattól a legjobbadat kell nyújtanod, minden pont kiemelt jelentőségű. Úgy látom, rengeteg csapat megnyerheti a BL-t. Nekünk előbb a csoportból kell továbbjutnunk, és lehetőleg pontokat is magunkkal vinnünk, ennél messzebb egyelőre nem szabad tekintenünk.”

A Szeged először szeptember 10-én, csütörtökön este lép pályára a BL-ben, a svéd IFK Kristianstad érkezik a Pick Arénába.

OTP BANK-PICK SZEGED 2026–2027     
Kapusok: Mikler Roland, Nikola Portner (svájci)*, Radvánszki Attila. Jobbszélsők: Mario Sostaric (horvát), Szilágyi Benjámin. Jobbátlövők: Magnus Abelvik Röd (norvég), Lukas Sandell (svéd)*, Matics Dávid. Irányítók: Csörgő Kristóf*, Lazar Kukics (szerb), Lukács Péter*.  Beállók: Bánhidi Bence, Furka Márton, Rosta Miklós*, Jérémy Toto (francia). Balátlövők: Fazekas Máté, Dmitro Horiha (ukrán)*, Borut Mackovsek (szlovén). Balszélsők: Sebastian Frimmel (osztrák), Marin Jelinic (horvát). Edző: Michael Apelgren (svéd)
*új igazolások

 

Szeged OTP Bank-Pick Szeged Nikola Portner
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