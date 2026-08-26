Bamidele Yusufnak a barátját is le kell győznie a továbbjutásért

– Igaz, hogy jól ismeri a Trabzonspor kétméteres nigériai „óriását”, Paul Onuachut?

– Gyerekkorunk óta ismerjük egymást – felelte lapunknak Bamidele Yusuf, a Ferencváros nigériai támadója, aki egy éve, augusztusban érkezett az Üllői útra. – Amikor nyaranta hazautazunk Nigériába, sokszor együtt megyünk el futni, vagy játszunk egy mérkőzést a haverokkal. Fontos, hogy a pihenőidő alatt se veszítsük el teljesen a formánkat. Nálunk ez így szokás. Persze attól, hogy jóban vagyunk, a pályán nincs barátság.

– Trabzonban jutott idő beszélgetni?

– A mérkőzés előtt üzentünk egymásnak, a meccs után beszélgettünk, mezt is cseréltünk, ő megkapta az enyémet, én pedig az övét. Az más kérdés, hogy alighanem én voltam a boldogabb, az egygólos győzelmünk még sokat érhet.

– Paul Onuachu több mint két méter magas, aligha kell bemutatni önnek, milyen veszélyes támadó. A Fradi védői kérdezgették róla a mérkőzés előtt?

– Mindannyian tudjuk, milyen minőségű játékos. De nemcsak rá kell figyelnünk. A Trabzonspornak több olyan futballistája van, aki egyetlen villanással képes eldönteni egy mérkőzést. Nagyon veszélyesek a támadói, ezért a védekezésünknek Budapesten is rendben kell lennie. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ezúttal is lesznek lehetőségeink.

– Az első mérkőzés pokolian nehéz volt, alighanem a visszavágó sem lesz sokkal könnyebb. Egyetért?

– Abszolút. Nagy siker, hogy idegenben nyertünk, de tisztában vagyunk vele, hogy a visszavágó is nehéz lesz. Mégis önbizalommal telve, magabiztosan várom a csütörtöki összecsapást. Nagyon régen veszítettünk Európa-liga-mérkőzést hazai pályán, az elmúlt idényben egyszer sem, és ezt a sorozatunkat a mostani idényben is folytattuk. Ha így marad, ott leszünk az Európa-liga főtábláján. Mi adjon önbizalmat, ha nem ez?!

A Ferencváros nem játszott bajnoki mérkőzést a hétvégén, tempós edzésekkel készül a csütörtöki visszavágóra (Fotó: fradi.hu)

– Az első összecsapáson önnek is volt ziccere, a kapus bravúrral védett. Bosszús az ilyen kimaradt helyzetek után?

– Támadóként szeretek gólt szerezni, bántott, hogy nem sikerült betalálnom. A meccs után, hazafelé a repülőn még visszagondol az ember a helyzetre, arra, mit csinálhatott volna másképpen. De ha Lenny Joseph, Kristoffer Zachariassen vagy bármelyik másik társam szerez gólt, annak ugyanúgy örülök. Ezért vagyunk egy csapat.

– Miben lehet más a budapesti mérkőzés? A Trabzonspor aligha várhat türelmesen, hiszen hátrányból kezdi a visszavágót.

– Ez nekünk is lehetőséget jelenthet. Nyilván az ellenfélnek támadnia kell, gólt kell szereznie, ezért lehetnek olyan területek, amelyeket hazai pályán kihasználhatunk. Ha a kontratámadásainkat jól játsszuk végig, szépen alakulhat számunkra az este. De egy pillanatra sem szabad elveszítenünk a koncentrációt. Trabzonban megmutattuk, hogy tudunk fegyelmezetten védekezni, csütörtökön ugyanerre lesz szükség.

– A Konferencialiga főtáblája sem lenne rossz, az Európa-liga azért mégis más kávéház. Nagyon csalódott lenne, ha végül „csupán” a harmadik számú európai kupasorozat jönne össze?

– Mindannyiunknak az Európa-liga főtáblája a cél. Ott erősebb csapatok ellen léphetünk pályára, nagyobb stadionokban futballozhatunk, olyan hangulatban, amilyet Törökországban is megtapasztaltunk. Sokkal nagyobb figyelem irányulna ránk, a Ferencváros ismét ott lenne az Európa-liga főtábláján, és tudom, hogy ez egész Magyarországnak sokat jelentene. Legyen kilencven perc vagy akár százhúsz, engem nem érdekel – csak mi jussunk tovább.

Jó formában Mohamed Szalah (jobbra) – a Trabzonspor támadója duplázott a Basaksehir elleni bajnokin (Fotó: AFP)

– Melyik spannolja jobban: ha idegenben feltüzelt szurkolók orra alá törhet borsot, vagy ha odahaza a ferencvárosi drukkerek hajtják előre a csapatot?

– Nehéz kérdés… Nem tagadom, a Trabzonspor ellen kifejezetten élveztem, amikor a török szurkolók fütyültek és egyre idegesebbek lettek, mert látták, hogy a csapatuk nemigen tud mit kezdeni velünk. Engem ez még jobban felpörgetett, még több erőt adott. De hazai pályán játszani mindig más. A Fradi-szurkolók olyan erővel képesek biztatni bennünket, hogy engem néha még túl is pörget a hangulat és a várakozás. A Groupama Arénában időnként tényleg úgy érzem, senki és semmi sem állíthat meg bennünket.

– A szurkolók olykor megállítják az utcán is, ha Budapest belvárosában sétál?

– Gyakran megtörténik. De szerintem ez így normális, a sportolókkal sűrűn előfordul. Engem sohasem zavar, ha valaki közös képet kér, vagy szeretne egy aláírást. Sőt, inkább büszkévé tesz. Jó érzés belegondolni, hogy eljutottam odáig, hogy valakinek sokat ér egy közös fénykép velem.

Bamidele Yusuf talán azt is tudja, hogy lehet megállítani Paul Onuachut (balra), a törökök nigériai csatárát (Fotó: AFP)

– Hosszú utat tett meg idáig. Szlovákiában, Portugáliában és Szerbiában is futballozott, mielőtt Budapestre érkezett. Mennyire érzi otthon magát Magyarországon?

– Budapest nagyszerű hely. Egyedül lakom, de az öcsém Szlovákiában futballozik, így gyakran meglátogat. Ezért sem érzem magam egyedül. Szeretem a magyar fővárost, jó itt élni.

Nigéria azért egészen más világ. Milyen gyakran beszélget az otthoniakkal?

A családom a mai napig Nigériában él, nyaranta mindig örömmel megyek haza. Európát és Afrikát össze sem lehet hasonlítani, teljesen más az élet, a kultúra, a környezet, de nekem az az otthonom. Onnan indultam, ott van a családom, és egyszer oda térek majd haza.

– Nigériáról mindig mosolyogva beszél, pedig tizennégy évesen nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Egyedül költözött Lagosba, hét-nyolc órányira a családjától. Nem félt?

– A szüleim hiába dolgoztak rengeteget, esténként néha alig került valami az asztalra, nem volt mit ennünk. Nehéz döntés volt, hiszen teljesen egyedül költöztem, hét-nyolc órányi autóútra kerültem a családomtól. Évente egyszer, legfeljebb kétszer láttam a szüleimet. Tudtam, ez csak akkor éri meg, ha a végén sikerül Európába szerződnöm, és az ott megkeresett pénzből őket támogathatom. Büszke vagyok rá, és hálát adok Istennek, hogy ezt elértem.

Nem csupán az egygólos hátrány miatt kell változtatnia Fatih Tekkének a budapesti visszavágóra. A Trabzonspor vezetőedzője biztosan nem számíthat Chibuike Nwaiwura, a nigériai középhátvéd a Ferencváros elleni első mérkőzés 96. percében azonnali piros lapot kapott, így eltiltás miatt kihagyja a csütörtöki összecsapást. A törökök UEFA-névsorát nézve ugyanakkor több lehetőség van a pótlására: Sztefan Szavics, Cenk Özkacar és Samet Akaydin egyaránt bevethető a védelem közepén. A keretet sérülések is sújtották az elmúlt hetekben, Arszenij Batagov, Tim Jabol-Folcarelli és Okay Yokuslu az első mérkőzés előtti utolsó edzésen sem dolgozott együtt a csapattal, Ernest Muci viszont felépült combsérüléséből, és csereként már pályára is lépett a Ferencváros ellen. A Trabzonspor hétfőn kezdte el a közvetlen felkészülést a visszavágóra. A Basaksehir ellen pályára lépők regenerációs munkát végeztek, a többiek lövőgyakorlatokkal és kis területen zajló játékkal készültek. Fatih Tekke együttesének Budapesten mindenképpen gólt kell szereznie. A Trabzonspor az első mérkőzésen több veszélyes lehetőséget alakított ki, Paul Onuachu fejese után a labda a lécről pattant ki, ám Dibusz Dénes kapuját egyszer sem sikerült bevennie. A párharc vesztese nem búcsúzik Európától, a Konferencialiga ligaszakaszában folytatja. Nagy feladat előtt a Trabzonspor: át kell szervezni a védelmet Budapestre

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Groupama Aréna. Vezeti: Rade Obrenovic (szlovén)

Az első mérkőzésen: 1–0