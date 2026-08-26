Újpest: Aljosa Matko 2 millió euró alatt nem eladó – NS-infó

A 26 éves Aljosa Matko neve már korábban is megjelent a Celje kiszemeltjei között a szlovén sajtóban. A támadó tavaly nyáron éppen a Celjétől szerződött Újpestre, a Transfermarkt szerint 500 ezer euróért.

A sportklub.si keddi híre szerint a Slovan elleni szerdai Bajnokok Ligája-selejtező hazai visszavágójára készülő Celje (az első meccsen Pozsonyban 1–1-es döntetlen született) több játékossal is erősíthet abban az esetben, ha sikerülne kiharcolnia a főtáblára jutást. Sőt, a portál szerint Aljosa Matkóért már tett is egy kölcsönvételi ajánlatot a szlovén klub az Újpestnek, és a játékos is hajlana a klubváltásra.

A Nemzeti Sport Online azonban úgy értesült, az NB I-ben tavasszal 17 találattal társgólkirályi címig jutó, szlovén válogatott Matko kétmillió euró alatt nem eladó, és az Újpest kölcsönbe semmiképp nem szeretné elengedni.

A Celjének tehát csak akkor lehet esélye Matko szerződtetésére, ha kétmillió euró körüli végleges kivásárlási ajánlatot tud tenni, amihez valószínűleg szükség lenne ahhoz, hogy a csapat bejusson a Bajnokok Ligája liga szakaszába, mert abban az esetben olyan összeghez juthatna, amiből már tudna igazolni drágább játékosokat is. Genadij Golubin sportigazgató Matko mellett a Konyaspor szlovén válogatott csatára, Blaz Kramer és az Eszéken futballozó osztrák-bosnyák támadó, Arnel Jakupovic iránt érdeklődik, aki korábban már játszott Szlovéniában, az NK Domzaléban és a Mariborban.

Az Újpesttel kapcsolatos hír, hogy még nem zárult le a zalaegerszegi középpályás, Szendrei Norbert átigazolási ügye, aki továbbra is szerepel a kiszemeltek között.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Gergényi Bence (szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Tom Lacoux (francia, HNK Gorica – Horvátország), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Babós Levente (BVSC-Zugló FC, ismét kölcsön), Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Arijan Ademi (északmacedón-horvát, Gorica, Rudes – Horvátország), Baranyai Nimród, Aljosa Matko (szlovén, NK Ceje – Szlovénia), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál)