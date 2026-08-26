Így megy ez a Bodö/Glimtnél: egy nappal a BL-diadal után újra tétmeccset játszanak!

A Bodö/Glimt kedd este hazai pályán 3–0-ra megverte a holland NEC-et, s kettős győzelemmel bejutott a Bajnokok Ligája ligaszakaszába. Elsőre gondolhatnánk, hogy a hősök pihenőt kapnak, ám a klub hivatalos honlapja azt ígéri: a negyedik ligás Fauske/Sprint elleni kupameccsen több olyan labdarúgó is a pályán lesz, aki részese volt a nijmegeniek előző esti legyőzésének.

A kupa múlt hétvégi első fordulójából elhalasztott mérkőzés eredetileg a Bodötől nem túl távoli Fauskéban lett volna, de az ottani játéktér nincs futballra alkalmas állapotban, ezért a helyszín a bodői Aspmyra Stadion lesz – cserébe a belépés ingyenes.

A Bodö/Glimt címvédőként vág neki a Norvég Kupa 2026–2027-es kiírásának.