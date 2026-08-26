Kézilabda a határon túl – Horváth Zoltán, Tóbiás József és Jakab Árpád voltak a Szabaddobás vendégei

A Szabaddobás 45. részében több témát is megvitattak a résztvevők:

- a Határok nélkül fesztivál: több mint egy kézilabdatorna

- a 2000-es romániai Európa-bajnokság – élmény a székelyeknek

- magyar szó és magyar hagyományok a kézilabdán túl

- a sport mint a nemzeti megerősödés eszköze

- téglák elhordása helyett építkezés: a legtehetségesebbek dilemmái

- határon túl nevelt magyar válogatott játékosok

- a közös program első hét éve: hol tartanak most a klubok és lehetőségeik?

- egy összmagyar bajnokság létjogosultsága

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