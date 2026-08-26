Kézilabda a határon túl – Horváth Zoltán, Tóbiás József és Jakab Árpád voltak a Szabaddobás vendégei
Legújabb Szabaddobás podcastünk témája az MKSZ Határok nélkül – kézilabda és kulturális fesztiválja és a határon túli magyar kézilabdázás volt. A dunaszerdahelyi esemény kapcsán a helyszínen Ballai Attila Horváth Zoltánnal, a DAC elnökével, Tóbiás Józseffel, az adai Potisje Férfi Kézilabda Klub elnökével és Jakab Árpáddal, az MKSZ Együtt növünk fel!-alapítványának ügyvezetőjével beszélgetett.
A Szabaddobás 45. részében több témát is megvitattak a résztvevők:
- a Határok nélkül fesztivál: több mint egy kézilabdatorna
- a 2000-es romániai Európa-bajnokság – élmény a székelyeknek
- magyar szó és magyar hagyományok a kézilabdán túl
- a sport mint a nemzeti megerősödés eszköze
- téglák elhordása helyett építkezés: a legtehetségesebbek dilemmái
- határon túl nevelt magyar válogatott játékosok
- a közös program első hét éve: hol tartanak most a klubok és lehetőségeik?
- egy összmagyar bajnokság létjogosultsága
A TELJES MŰSOR ITT HALLGATHATÓ MEG
Legfrissebb hírek
Győri-Lukács Viktória: Jó lenne, ha már kezdődne az idény
Kézilabda
2026.08.15. 09:32
Fodor Csenge: Erősebb lett ez a csapat
Kézilabda
2026.08.14. 19:26