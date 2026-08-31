Már mindenki az indulást várja – a héten kezdődik a női kosárlabda-vb

Jól megérdemelt szabadnapjukat töltötték a magyar női válogatott játékosai vasárnap, akik a szeptember 4-én kezdődő berlini világbajnokságot megelőző utolsó felkészülési mérkőzésüket játszották szombaton Székesfehérváron. A MAFC 16–23 évesekből álló fiúcsapata 15–20 pont körüli győzelme során nyilván nem az eredményen volt a hangsúly, ezt Völgyi Péter szövetségi kapitány is megerősítette.

„Kezdjük azzal, hogy Juhász Dorka egyetlen közös edzés után játszott újra a csapatban – mondta a Nemzeti Sportnak Völgyi Péter, aki 2024 márciusától irányítja a válogatottat, amely idén márciusban Isztambulban a második helyen végzett a világbajnoki selejtezőbe, így 28 évet követően vehet részt újra a világbajnokságon. – Dorka domináns játékos, aki nagyon fontos tagja az együttesnek. Érthető módon még akadozott a játékunk, amikor pályán volt, de úgy vélem, pillanatok alatt helyre lehet tenni a most tapasztalt nehézségeket. Bosszantóan sok eladott labdánk volt, ezen még dolgozni kell, mert Berlinben mind a három ellenfelünk agresszívan támadja az első passzokat. Tény, ezen a meccsen már érződött a lányokon az izgatottság és némi feszültség, mindenki fejében az motoszkál, hogy induljunk már el. Az utolsó napokban ilyenkor felgyorsulnak az események, kedden reggel már utazunk. Szerencsére mindenki egészséges, nagyon várjuk, hogy tényleg elkezdődjön a kaland.”

A jelenleg 13 tagú keretet hétfőn szűkíti le a stáb 12 tagúra, a delegáció pedig kedden délelőtt repül Berlinbe. Az együttes szeptember 4-én 21 órakor kezdi el szereplését a vb-n a két évvel ezelőtti párizsi olimpián ezüstérmes franciák ellen, majd 5-én Nigéria, 7-én Dél-Korea lesz az ellenfele a B-csoportban. A kvartett első helyezettje egyenesen a negyeddöntőbe jut, a második és harmadik együttes a keresztjátékban folytatja az A-csoportból érkező rivális elleni ki-ki mérkőzéssel, míg az utolsó kiesik.

A VB-RE KÉSZÜLŐ 13 TAGÚ MAGYAR KERET

Aho Nina, Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), Dúl Panka (Győr), Josepovits Kinga, Studer Ágnes, Török Ágnes (mindhárom Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray – Törökország), Laczkó Sára (Sopron), Lelik Réka (klub nélküli), Rátkai Eszter (Szekszárd), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia – Spanyolország), Turner Yvonne (klub nélküli)