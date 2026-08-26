Nemzeti Sportrádió

Farkas Balázs az elődöntőbe jutott a fallabda Budapest Openen

2026.08.26. 19:10
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Farkas Balázs (Fotó: Facebook/Magyar Fallabdaszövetség)
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Farkas Balázs 3:0-ra legyőzte a hetedik helyen kiemelt japán Cukue Rjunoszukét a fallabdázók PSA Budapest Open versenyének szerdai negyeddöntőjében.

A Millenárison zajló, 43 500 dollár összdíjazású viadal honlapja szerint a magyar játékos – aki egy nappal korábban a másodikként rangsorolt spanyol Bernat Jaumét búcsúztatta – a szoros első játszma után 11:6-ra a másodikat is megnyerte, a harmadikban pedig hengerelt. A csata 30 percig tartott.

A rangsorban 55. Farkasra a csütörtöki elődöntőben a negyedikként kiemelt egyiptomi Musztafa el-Szirti vár. A másik ágon két indiai találkozik: Velavan Senthilkumar (8.) és Veer Chotrani (3.).

A döntőt pénteken rendezik.

FALLABDA
PSA Budapest Open
Férfi egyes, negyeddöntő
Farkas Balázs–Cukue Rjunoszuke (japán, 7.) 3:0 (9, 6, 2)
A csütörtöki elődöntő programja
18.00: Veer Chotrani (indiai, 3.)–Velavan Senthilkumar (indiai, 8.)
18.45: Farkas Balázs–Musztafa el-Szirti (egyiptomi, 4.)

 

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