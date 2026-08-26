Farkas Balázs az elődöntőbe jutott a fallabda Budapest Openen

A Millenárison zajló, 43 500 dollár összdíjazású viadal honlapja szerint a magyar játékos – aki egy nappal korábban a másodikként rangsorolt spanyol Bernat Jaumét búcsúztatta – a szoros első játszma után 11:6-ra a másodikat is megnyerte, a harmadikban pedig hengerelt. A csata 30 percig tartott.

A rangsorban 55. Farkasra a csütörtöki elődöntőben a negyedikként kiemelt egyiptomi Musztafa el-Szirti vár. A másik ágon két indiai találkozik: Velavan Senthilkumar (8.) és Veer Chotrani (3.).

A döntőt pénteken rendezik.

FALLABDA

PSA Budapest Open

Férfi egyes, negyeddöntő

Farkas Balázs–Cukue Rjunoszuke (japán, 7.) 3:0 (9, 6, 2)

A csütörtöki elődöntő programja

18.00: Veer Chotrani (indiai, 3.)–Velavan Senthilkumar (indiai, 8.)

18.45: Farkas Balázs–Musztafa el-Szirti (egyiptomi, 4.)