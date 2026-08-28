Cselgáncs Grand Slam: győzelem nélkül az első napon Lausanne-ban

T MAGYAR DZSUDOKA mérette meg magát pénteken a svájci Lausanne-ban a Grand Slam-tornán, közülük Gyertyás Róza az 52 kilogrammosok versenyének kiemeltként vághatott neki, ám a világbajnoki bronzérmes Gyertyás már az első csatáját elveszítette az orosz Lilija Nugajeva ellen. A férfiaknál a 60 kilogrammosok között Andrási Márton és Naji Dávid is vereséget szenvedett az első találkozón, míg a 66 kilósoknál Pongrácz Bencének és Máthé Bencének sem jött össze a továbbjutás.

Szombaton a magyar küldöttségből hárman lépnek tatamira: Gábor Áron és Szabó Áron a 73 kg-os kategóriában, míg Kriza Anna a 63 kilogrammosok között.