Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Grand Slam: győzelem nélkül az első napon Lausanne-ban

2026.08.28. 23:44
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Fotó: ijf.org
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cselgáncs Gyertyás Róza Pongrácz Bence
Egyetlen magyar siker sem született Lausanne-ban az olimpiai kvalifikációs viadal első napján.

T MAGYAR DZSUDOKA mérette meg magát pénteken a svájci Lausanne-ban a  Grand Slam-tornán, közülük Gyertyás Róza az 52 kilogrammosok versenyének kiemeltként vághatott neki, ám a világbajnoki bronzérmes Gyertyás már az első csatáját elveszítette az orosz Lilija Nugajeva ellen. A férfiaknál a 60 kilogrammosok között Andrási Márton és Naji Dávid is vereséget szenvedett az első találkozón, míg a 66 kilósoknál Pongrácz Bencének és Máthé Bencének sem jött össze a továbbjutás.

Szombaton a magyar küldöttségből hárman lépnek tatamira: Gábor Áron és Szabó Áron a 73 kg-os kategóriában, míg Kriza Anna a 63 kilogrammosok között.

cselgáncs Gyertyás Róza Pongrácz Bence
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