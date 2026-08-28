Nemzeti Sportrádió

Nem fogadták el a Trabzonspor edzőjének lemondását

2026.08.28. 07:05
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
FTC Trabzonspor Fradi Ferencváros El-playoff Fatih Tekke
Mint megírtuk, a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében a Ferencváros elleni playoffpárharcot 5–0-s összesítéssel elveszítő Trabzonspor vezetőedzője az Üllői úton elszenvedett 4–0-s vereség után a török televízió adásában bejelentette lemondását. A bordó-kékek azonban péntek hajnalban azt közölték honlapjukon: elnökségük nem fogadja el a szakvezető döntését.

„Nagyon megtisztelő pozícióból állok fel. A mai vereség elfogadhatatlan. A balszerencsét el lehet fogadni, de ezt nem. Így aludni sem tudok. Remélem, mindenki megbocsát, a legjobbunkat próbáltuk meg nyújtani. Szomorú este volt az országunknak. A piros lapig úgy tűnt, hogy akár jól is kijöhetünk a mai meccsből, ám végül nem sikerül a főtáblára jutnunk. Az elmúlt másfél évben én és a csapatom végig azon gondolkodtunk, hogyan lehetnénk akár egy kicsivel is jobbak. A csapat ennél sokkal jobb lesz, ebben biztos vagyok. Nem tudom tovább húzni. Azonnali hatállyal abbahagyom a munkát, úgy érzem, jogom van kiszabni magamra ezt a büntetést” – jelentette be a televízióban Fatih Tekke.

Vezetőedzőnk a Ferencváros elleni vereség érzelmi megrázkódtatása miatt úgy döntött, hogy lemond. A Trabzonspor igazgatótanácsa nem fogadta el lemondását. Fatih Tekke továbbra is vezetőedzőként tevékenykedik, és a következő, Amedspor elleni bajnoki mérkőzésen is ő irányítja majd csapatunkat– közölte a klub.

Fatih Tekkét 2025. március 12-én nevezték ki a Trabzonspor élére. A Ferencváros elleni 4–0-s pofonnal együtt összesen 61 meccsen irányította eddig a csapatot, amely ezek során 35-ször nyert, 14-szer játszott döntetlent és 12-szer kapott ki.

 

FTC Trabzonspor Fradi Ferencváros El-playoff Fatih Tekke
Legfrissebb hírek

Kemény, provokatív, ijesztő Fradiról és Ceferin által támogatott játékvezetőről írnak egyes török lapok

Európa-liga
47 perce

„Azt éreztem, hogy tizenegy gyerek van a pályán” – Nagy Ádám a Trabzonsporról

Európa-liga
2 órája

Vörös török fejek, piros lapok, zöld-fehér gólok – El-főtáblás a Fradi!; Németh András: Újra fontos játékosnak érzem magam

E-újság
8 órája

Lemondott a Trabzonspor vezetőedzője az FTC elleni vereség után

Európa-liga
9 órája

Borbély Balázs: Fontos volt, hogy az érzéseinket mi kontrolláltuk jobban!

Európa-liga
10 órája

Onana rémült tekintete, nyelvnyújtás, Borbély és kislánya aranyos ünneplése – galéria az FTC–Trabzonspor visszavágóról

Európa-liga
10 órája

Topligás csapatok jöhetnek az Üllői útra – ez vár a Ferencvárosra az Európa-ligában

Európa-liga
10 órája

Nagy Ádám: Mentálisan mi felkészültebbek voltunk

Európa-liga
10 órája