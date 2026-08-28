Nem fogadták el a Trabzonspor edzőjének lemondását

„Nagyon megtisztelő pozícióból állok fel. A mai vereség elfogadhatatlan. A balszerencsét el lehet fogadni, de ezt nem. Így aludni sem tudok. Remélem, mindenki megbocsát, a legjobbunkat próbáltuk meg nyújtani. Szomorú este volt az országunknak. A piros lapig úgy tűnt, hogy akár jól is kijöhetünk a mai meccsből, ám végül nem sikerül a főtáblára jutnunk. Az elmúlt másfél évben én és a csapatom végig azon gondolkodtunk, hogyan lehetnénk akár egy kicsivel is jobbak. A csapat ennél sokkal jobb lesz, ebben biztos vagyok. Nem tudom tovább húzni. Azonnali hatállyal abbahagyom a munkát, úgy érzem, jogom van kiszabni magamra ezt a büntetést” – jelentette be a televízióban Fatih Tekke.

„Vezetőedzőnk a Ferencváros elleni vereség érzelmi megrázkódtatása miatt úgy döntött, hogy lemond. A Trabzonspor igazgatótanácsa nem fogadta el lemondását. Fatih Tekke továbbra is vezetőedzőként tevékenykedik, és a következő, Amedspor elleni bajnoki mérkőzésen is ő irányítja majd csapatunkat– közölte a klub.

Fatih Tekkét 2025. március 12-én nevezték ki a Trabzonspor élére. A Ferencváros elleni 4–0-s pofonnal együtt összesen 61 meccsen irányította eddig a csapatot, amely ezek során 35-ször nyert, 14-szer játszott döntetlent és 12-szer kapott ki.