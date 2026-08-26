Gólerős csatárral erősített a DVTK jégkorongcsapata

A 30 éves csatár 2024-ben igazolt a Gyergyói HK-hoz, amelynek színeiben két Erste Liga-győzelemnek is részese volt. A legutóbbi idényben 31 alapszakasz-mérkőzésen 19-szer volt eredményes, és adott 9 gólpasszt is. A góllövőlistán összesítésben hatodikként zárt.

A negyeddöntőben Gerads kétszer játszott, egy gólt lőtt, az elődöntő négy találkozóján 1+1 pontig jutott, míg a fináléban 5 meccsen 9 (4, 5) pontot termelt, s a 2024–2025-ös idényben megválasztották a rájátszás legjobb játékosának.