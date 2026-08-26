Nemzeti Sportrádió

Gólerős csatárral erősített a DVTK jégkorongcsapata

2026.08.26. 14:05
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Dallas Gerads (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
jégkorong Dallas Gerads DVTK Jegesmedvék Erste Liga
A DVTK Jegesmedvék Erste ligás jégkorongcsapata szerződtette a gólerős amerikai Dallas Geradsot.

A 30 éves csatár 2024-ben igazolt a Gyergyói HK-hoz, amelynek színeiben két Erste Liga-győzelemnek is részese volt. A legutóbbi idényben 31 alapszakasz-mérkőzésen 19-szer volt eredményes, és adott 9 gólpasszt is. A góllövőlistán összesítésben hatodikként zárt.

A negyeddöntőben Gerads kétszer játszott, egy gólt lőtt, az elődöntő négy találkozóján 1+1 pontig jutott, míg a fináléban 5 meccsen 9 (4, 5) pontot termelt, s a 2024–2025-ös idényben megválasztották a rájátszás legjobb játékosának.

jégkorong Dallas Gerads DVTK Jegesmedvék Erste Liga
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