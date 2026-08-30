Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Simon Petra: Bármikor elcserélném a díjamat egy bajnoki címre vagy kupagyőzelemre

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.30. 18:34
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Simon Petra az egyéni helyett a csapatcímeket gyűjtené (Fotó: Árvai Károly)
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FTC-Toyota Kovács kézilabda Szuperkupa Simon Petra
Az FTC-Toyota Kovács hatgólos vereséget szenvedett a székesfehérvári kézilabda Szuperkupa döntőben. A Fradi irányítója, Simon Petra a mérkőzés után az NSO Tv kamerája előtt elárulta, bízik benne, hogy a szezon során sokkal inkább az egy hete, a Metz ellen látott csapatot láthatják majd a szurkolók, és nem az ETO elleni második félidőben látottat.

KÉZILABDA
SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
NŐK
Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 30–24 (14–13)
Ld: Stanko 11, Hovden, Bouktit 5-5, ill. Simon 7, Ingstad 5

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FTC-Toyota Kovács kézilabda Szuperkupa Simon Petra
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