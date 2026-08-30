Simon Petra: Bármikor elcserélném a díjamat egy bajnoki címre vagy kupagyőzelemre

Az FTC-Toyota Kovács hatgólos vereséget szenvedett a székesfehérvári kézilabda Szuperkupa döntőben. A Fradi irányítója, Simon Petra a mérkőzés után az NSO Tv kamerája előtt elárulta, bízik benne, hogy a szezon során sokkal inkább az egy hete, a Metz ellen látott csapatot láthatják majd a szurkolók, és nem az ETO elleni második félidőben látottat.

KÉZILABDA

SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

NŐK

Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács 30–24 (14–13)

Ld: Stanko 11, Hovden, Bouktit 5-5, ill. Simon 7, Ingstad 5