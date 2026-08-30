Vadnai Jonatán: Életem legjobb hátszelével sikerült megkerülnöm a csapatot

Mi történt az utolsó futamban? Hogyan tudott nyerni?

Hullámvasút volt, mint az egész hét. Precízen rajtoltam az első helyen, de elfordult a szél, és csak negyedikként értem az első bójához. A hátszelemet elrontottam, és középen ragadtam szél nélkül, leestem a 8-9. helyre, ezért úgy döntöttem, hogy a tiszta szeles bal oldalra megyek ki. Sikerült jól olvasni a körülményeket, újra feljöttem, és most nem követtem azt a hibát, hogy középen maradtam, így életem legjobb hátszelével sikerült megkerülnöm a csapatot, és megnyertem az utolsó futamot.

A kvalifikáció és az Arany-csoport után már érezte, hogy ebből vébéérem lehet?

Igen, de a szombati rossz helyezések visszavettek az esélyeimből, védekező pozícióból támadóba kerültem az éremért folytatott harcban. Ez a helyzet nem esett jól, mert előtte egész héten jól mentem, és a kényelmes 2-3. helyről így az 5. helyen kerültem be az éremfutamba, ott volt rajtam az egész mezőny. Azt viszont tudtam, hogy meg kell vernem az ausztrál riválisomat a végén.

Januárban már olimpiai kvalifikációs vébé lesz Brazíliában. Rövid lesz a szünet?

Most otthon ünnepelni fogok a családdal és a hazai vitorlásokkal, de nem távolodom el a hajótól, néhány napra rá a Garda-tóra megyek edzeni egy hidrofoilos repülő hajóval, hogy abban is előrelépjek, mert szeretném tartani a lépést a technikai fejlődéssel. Három hetem van feltöltődni, szeptember végén már kezdődnek a profi edzések Splitben.