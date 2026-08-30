Vadnai Jonatán: Életem legjobb hátszelével sikerült megkerülnöm a csapatot
Mit érzett, amikor a nyolcadik helyről várta a második éremfutamot?
A visszaesés csak átmeneti állapot volt, sőt, úgy futottunk be, hogy mindenki közel került egymáshoz, és nagyon motivált, hogy az éremesélyesek is ott vannak. Az edzőm átszámolt mindent, és azt mondta, nincs mese, az utolsó futamot meg kell nyerni, és bármi lehet belőle.
Mi történt az utolsó futamban? Hogyan tudott nyerni?
Hullámvasút volt, mint az egész hét. Precízen rajtoltam az első helyen, de elfordult a szél, és csak negyedikként értem az első bójához. A hátszelemet elrontottam, és középen ragadtam szél nélkül, leestem a 8-9. helyre, ezért úgy döntöttem, hogy a tiszta szeles bal oldalra megyek ki. Sikerült jól olvasni a körülményeket, újra feljöttem, és most nem követtem azt a hibát, hogy középen maradtam, így életem legjobb hátszelével sikerült megkerülnöm a csapatot, és megnyertem az utolsó futamot.
A kvalifikáció és az Arany-csoport után már érezte, hogy ebből vébéérem lehet?
Igen, de a szombati rossz helyezések visszavettek az esélyeimből, védekező pozícióból támadóba kerültem az éremért folytatott harcban. Ez a helyzet nem esett jól, mert előtte egész héten jól mentem, és a kényelmes 2-3. helyről így az 5. helyen kerültem be az éremfutamba, ott volt rajtam az egész mezőny. Azt viszont tudtam, hogy meg kell vernem az ausztrál riválisomat a végén.
Januárban már olimpiai kvalifikációs vébé lesz Brazíliában. Rövid lesz a szünet?
Most otthon ünnepelni fogok a családdal és a hazai vitorlásokkal, de nem távolodom el a hajótól, néhány napra rá a Garda-tóra megyek edzeni egy hidrofoilos repülő hajóval, hogy abban is előrelépjek, mert szeretném tartani a lépést a technikai fejlődéssel. Három hetem van feltöltődni, szeptember végén már kezdődnek a profi edzések Splitben.