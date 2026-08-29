Asztalitenisz: második meccsét is elveszítette a Budaörsi SC a BL-ben

Eltérő hangulatban várta a Bajnokok Ligája első csoportkörének második napját a rendező Budaörsi SC és az olasz ASD Quattro Mori együttese. A nyitó napon a kilencszeres magyar bajnok sima 8:2-es vereséget szenvedett a cseh SKST Hodonintól – igaz Bachman Péter edző elmondta, csapatából Madarász Dóra sérüléssel bajlódott, Imre Leilát pedig vírusfertőzés vette le a lábáról – az olaszok viszont úgy nyertek 8:7-re a spanyol Son Cladera TTC ellen, hogy az ellenfélnek 7:5-ös vezetésnél meccslabdája volt.

Ilyen előzmények után az olaszok valamivel esélyesebbnek számítottak, amit a végeredmény is igazolt, de a budaörsiek a pechsorozat ellenére sem adták könnyen magukat. Bachman Péter erre a találkozóra Imre Leila helyett a mindössze 20 éves Szosznyák Emmát nevezte, mellette Madarász Dóra és Dohoczki Nóra kapott bizalmat. Már a 17 esztendős Dohoczki is remekül helytállt, szettet nyert az ellenfél legjobbja, az orosz Elizabet Abramjan ellen, Madarász két játszmát elvett a francia Pauline Chasselintől, egyet pedig Abramjantól, s Szosznyák is hozott egy pontot a román Tania Plaian ellenében.

Persze mindez csak az eredmény kozmetikázásához volt elég, az ASD Quattro Mori 8:5-ös győzelmével eldőlt, hogy a két forduló után két vereséggel álló Budaörsi SC a vasárnapi utolsó csoportmeccs eredményétől függetlenül már nem juthat tovább a BL-ben, a nemzetközi kupaporondtól azonban nem kell elbúcsúzni, Madarászék ősszel az Európa-kupában folytathatják.

„Nagyon szerettük volna, ha ezen a meccsen jó játékkal nagy csatára késztetjük az ellenfelet, s ez így is történt – mondta a találkozót követően a budaörsiek edzője, Bachman Péter. – Imre Leila a betegsége miatt most nem tudta vállalni a szereplést, a helyére beálló Szosznyák Emma és az ugyancsak fiatal Dohoczki Nóra is nagyszerűen helytállt, Madarász Dóra pedig a sérülése dacára is odatette magát. A továbbjutásról le kell mondanunk, ettől függetlenül vasárnap a spanyol csapat ellen mindent megteszünk, hogy jó eredménnyel zárjuk a tornát.”

ASZTALITENISZ

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, ELSŐ CSOPORTKÖR, BUDAÖRS

B-csoport

ASD Quattro Mori (olasz)–Budaörsi SC 8:5

Abramijan–Dohoczki Nóra 4:11, 11:6, 11:2

Chasselin–Madarász Dóra 8:11, 9:11, 11:6

Plaian–Szonyák Emma 11:7, 4: 11, 11:4

Abramijan–Madarász 11:7, 7:11, 11:6

Chasselin–Dohoczki 11:5

A-csoport

STK Dr. Casl (horvát)–PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (lengyel) 8:1

Linz AG Froschberg (osztrák)–Miró Ganxets (spanyol) 8:2