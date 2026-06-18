Sukoró helyett Szegeden rendezik meg az idei egyetemi kajak-kenu vb-t

Szinte pontosan két hónap múlva Magyarországra érkezik az egyetemi kajak-kenu sport krémje, az eredeti tervekkel ellentétben azonban nem Sukorón, hanem Szegeden rendezik meg a világbajnokságot.

Ezt Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy a Velencei-tó alacsony vízszintje miatt kellett változtatni: „Olyan helyszínre volt szükség, amely minden tekintetben megfelel a világszintű elvárásoknak. Óriási versenyről van szó, nagy gondoskodást, tervezést igényel, s hol másutt lehetne jobb helyen, mint Szegeden?!” – szögezte le Mocsai.

Magyarország legutóbb 2018-ban adott otthont egyetemi kajak-kenu világbajnokságnak, akkor Szolnokon mintegy 290 résztvevője volt a viadalnak. A mostani megméretésre eddig 26 ország jelezte részvételi szándékát, a szervezők rekord nevezői létszámmal számolnak.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke hangsúlyozta, Szegedre nemcsak rendezési helyszínként tekint az MKKSZ, hanem olyan városként, amelyhez érzelmileg is kötődik: „Sportágunk és Szeged kapcsolata 1998 óta rendkívül szoros, mondhatom, hogy magam is rendszeresen hazajárok ide. Az évek során egy erős, összetartó család alakult ki a sportág és a város között, így meggyőződésünk, hogy ennél jobb helyszínt aligha találhattunk volna. Szegeden található a világ legjobb kajak-kenu pályája, ezt azok az országok és versenyzők állítják, akik világbajnokságokon és világkupákon rendszeresen megfordulnak. Szegeden általában minden adott ahhoz, hogy akár holnap világszínvonalú eseményt rendezzenek. A szervezési tapasztalat, az infrastruktúra és a helyi közösség elkötelezettsége garanciát jelent a sikerre.”

Schmidt hozzátette: „A lehető legerősebb magyar csapat áll rajthoz Szegeden, ami azért is garantált, mert a kajak-kenu sportág versenyzőinek mintegy kilencven százaléka egyetemen vagy főiskolán tanul. Ez jól mutatja a sport és az oktatás szoros kapcsolatát.”

A Szegedi Tudományegyetem képviseletében Csóka Ildikó stratégiai főigazgató arról beszélt, hogy képesek a rugalmasságra, a gyors alkalmazkodóképességre, és megtiszteltetésként tekintenek arra, hogy szerepet vállalhatnak a vb-rendezésben.

Hasonlóképpen vélekedik Fendler Judit kancellár asszony is, aki elmondta, hisz benne, hogy magas színvonalon oldják meg a hirtelen jött feladatot.