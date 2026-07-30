Vívó-vb: a bronzéremért vívhat a férfi kardcsapat Hongkongban

Nagyot küzdött a franciákkal a magyar férfi kardcsapat a vb utolsó napján – a négyes korábban sohasem látott összetételben vágott neki a világbajnokságnak, és a Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan alkotta válogatott a nagyon erős franciákkal szemben is állta a sarat, az öttusos vereség ellenére.

Férfi kardcsapatunk a románokkal vívja a bronzmeccset (ők egyetlen tussal kaptak ki Dél-Koreától a másik elődöntőben), magyar idő szerint 10.15 órakor. Csak emlékeztetőül: a Dallos, Rabb, Szatmári András, Szilágyi négyes éppen a románokat győzte le június közepén Antonyban, s szerezte meg sorozatban harmadik Európa-bajnoki címét.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Azerbajdzsán 45:27 (Szilágyi +10, Tóth B. +7, Rabb +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:29 (Rabb +8, Dallos +8, Szilágyi 0). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:36 (Rabb +10, Tóth B. +5, Szilágyi –2, Dallos –4). Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:40 (Szilágyi +5, Rabb 0, Tóth B. –3, Dallos –7)