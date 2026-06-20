Triatlon-vb-sorozat: Peszleg Dominika 30. lett Quiberonban

A nemzetközi szövetség honlapja szerint az ötven fős mezőny élén a francia Cassandre Beaugrand végzett, aki 58:29 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló sprint távot. Peszleg Dominika hátránya 1:56 perc volt, 1:00:25 óra alatt ért célba.

A férfiaknál 48-an álltak rajthoz, a francia Dorian Coninx 53:16 perces eredménnyel nyert, Dobi Gergő 1:28 perc hátránnyal (54:44 p) a 32., Soós Gergő Gyula pedig 2:10 perces lemaradással (55:26) a 40. helyen helyen zárt.

(MTI)