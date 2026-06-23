Több ezren mozdultak meg az Olimpia Napján

Az Olimpia Napját világszerte annak emlékére ünneplik, hogy 1894. június 23-án megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kezdeményezés évről évre arra ösztönzi az embereket, hogy életkortól és sportmúlttól függetlenül fedezzék fel újra a mozgás örömét, és tegyenek egy lépést egészségükért.

A „Mozdulj velünk!” felhívás idén is elérte célját: a Városliget egész nap megtelt családokkal, sportkedvelőkkel, gyermekekkel és olyanokkal, akik egyszerűen szerettek volna részesei lenni az olimpiai közösség ünnepének. A program különlegességét az adta, hogy a résztvevők nemcsak találkozhattak a magyar sport legendáival, hanem számos programon együtt is mozoghattak velük.

A rendezvény hivatalos megnyitóján Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára hangsúlyozta a sport szerepét a mindennapokban.

„Sport nélkül lehet, de nem érdemes élni” – fogalmazott.

Schmitt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke, a Nemzet Sportolója és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja arról beszélt, hogy a sport nemcsak fizikai aktivitást jelent, hanem értékeket is közvetít a fiatal generációk számára.

„A sport megtanítja a fiatalokat nyerni és veszíteni egyaránt, utóbb pedig a győztes kezet fog a vesztessel” – mondta, majd a közönségnek büszkén megmutatta müncheni olimpiai aranyérmét is. A korábbi olimpiai bajnok köszönetet mondott a Magyar Olimpiai Bizottságnak azért, hogy hosszú évek óta méltó módon ünnepli az olimpiai mozgalom születésnapját.

A nap során számos olimpikon csatlakozott a programokhoz. Az ötkarikás pólót viselő sportolók között több mint huszonöt olimpiai aranyérem tulajdonosa is jelen volt. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az olimpikonok és sportiskolások közötti All-Star kosárlabda-mérkőzést, amelyen pályára lépett többek között Baji Balázs, Berki Krisztián, Gergely István, Lőrincz Tamás, Märcz Tamás és Szécsi Zoltán is.

Az olimpikonok nemcsak a sportpályán vállaltak szerepet: ők indították útjára a délelőtti MVM közösségi futást is, amelyen több száz résztvevő teljesítette együtt a szimbolikus, 2026 méteres távot. A futás nem verseny volt, hanem közös élmény, amely tökéletesen megtestesítette a Let's Move kampány üzenetét: minden mozgás számít.

A sportolók egész nap a látogatók rendelkezésére álltak, és több száz autogramot osztottak ki. Az érdeklődők az olimpikonok aláírásait gyűjthették, az öt aláírást összegyűjtők pedig az MBH Bank támogatásának köszönhetően fagylaltot kaptak.

Kiemelt szerepet kapott az Olimpiai Értékek Edukációs Program (OVEP) is. Három különböző állomáson csaknem 120 diák próbálhatta ki azokat a fizikai, szellemi és érzelmi kihívásokat, amelyek játékos formában mutatják be az olimpiai értékeket. Az ország különböző pontjairól érkezett fiatalok közül a legtávolabbról az ipolysági Szokoly Alajos Olimpiai Baráti Kör tagjai utaztak Budapestre. A fiatalok aktívan részt vettek az esemény lebonyolításában is, többek között segédkeztek az Olimpia Napja hatalmas zászlajának kifeszítésében.

A Magyar Olimpiai Bizottság ezúton is köszönetét fejezi ki az Olimpiai Értékek Edukációs Programban részt vevő valamennyi pedagógusnak és szakembernek, akik az ország különböző pontjain egész évben elhivatott munkájukkal segítik az olimpiai értékek átadását a fiatal generációk számára.

A családi sportnapot egész nap sportversenyek és közösségi programok színesítették. A MOL–Új Európa Alapítvány támogatásával megrendezett kispályás labdarúgótornát az MBH csapata nyerte meg, míg a Szerencsejáték Zrt. kosárlabda-bajnokságának végén az Euroleasing Likviditás Lakers ünnepelhetett. Az MBH Bank röplabdatornáján az MVM Áramütők bizonyultak a legjobbnak. A versenyek jól példázták, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság partnerei számára is kiemelten fontos a szabadidősport és az aktív életmód támogatása, hiszen vállalataik munkatársai maguk is örömmel kapcsolódtak be a sportos programokba és mérték össze tudásukat a pályákon.

A rendezvényen a látogatók a MOB nemzeti partnerének, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság globális partnerének, az Allianznak az aktivitásával is találkozhattak. A helyszínen Ekler Luca paralimpiai bajnok sportoló is részt vett a programokon, aki személyes jelenlétével és példamutatásával inspirálta a fiatalokat és a családokat.

A résztvevők a sportolói autóprogram egyik járművét is megtekinthették, amelyet a MOB új mobilitási partnerei, az Euroleasing és a Green Motion állítottak ki. A program célja, hogy a Los Angeles-i olimpiai ciklusban a magyar élsportolók felkészülését segítse.

A Magyar Olimpiai Bizottság köszönetét fejezi ki valamennyi partnerének, támogatójának, önkéntesének és közreműködőjének, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához. Külön köszönet illeti az olimpikonokat és sportolókat is, akik idén is időt szakítottak arra, hogy együtt ünnepeljék az Olimpia Napját a családokkal, a gyerekekkel és a sportbarátokkal. Jelenlétük, közvetlenségük és példamutatásuk nélkülözhetetlen része annak az olimpiai közösségnek, amely évről évre egyre több embert ösztönöz a mozgásra és az egészséges életmódra.

Az eseményen készült fotók elérhetők a Magyar Olimpiai Bizottság galériájában.

Az Olimpia Napja ismét bebizonyította, hogy az olimpiai mozgalom értékei túlmutatnak a versenyeken és az érmeken. A sport közösséget épít, inspirál és összehozza az embereket. A több ezer résztvevővel zajló rendezvény méltó ünnepe volt az olimpiai eszmének, és egyben emlékeztető arra, hogy a mozgás mindenki számára elérhető – és minden nap helye van az életünkben.