Esztergomi csoda a pályán és azon túl: így lett az újoncból az élmezőny meghatározó csapata

A magyar női kézilabda az elmúlt évtizedekben számos sikertörténetet produkált, de kevés olyan gyors és látványos fejlődési ívet láthattunk, mint amilyet az MOL Esztergomi KC járt be. A klub 2015-ben kezdte meg működését, majd lépésről lépésre kapaszkodott fel a hazai bajnoki rendszerben. Az áttörést a 2024-es élvonalba jutás jelentette, azóta pedig az egyesület nemcsak megvetette a lábát az NB I-ben, hanem rövid idő alatt az élmezőny állandó szereplőjévé vált.

Az eredmények mögött álló fejlődés mértékét tanúsítja, ahogyan Elek Gábor vezetőedző értékeli a csapat jelenlegi helyzetét: „A bajnokságban a negyedik helyet értük el, és azt gondolom, hogy mivel három éve még az NB II-ben voltunk, ezért ez egy nagyszerű eredmény. Másodszor is azt mondhatom, hogy az élmezőnyben végezhetünk a magyar bajnokságban.”

A csapat közelmúltja a magyar sport egyik figyelemre méltó építkezési története. Egy olyan klubról beszélünk, amely néhány esztendő alatt jutott el a másodosztály előszobájából oda, hogy a Ferencváros, a Győr vagy a Debrecen mellett emlegessék a hazai női kézilabda meghatározó csapatai között. A fejlődés ráadásul nem egyszeri fellángolásnak bizonyult, az Esztergom stabil, versenyképes együttessé vált, amely nemzetközi porondon is figyelemre méltó eredményeket ért el. Az elmúlt szezonban az Európa-ligában is történelmi sikereket könyvelhetett el: csoportelsőként jutott tovább és a nemzetközi kupasorozat négyes döntőjében is pályára léphetett.

Fotó: Lőrinczi Gergely/MOL Esztergom

A sikerek mögött természetesen rengeteg munka áll. A szakmai stáb tudatos építkezése, a rutinos és fiatal játékosok megfelelő aránya, valamint a modern infrastruktúra egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy Esztergom ma már nem meglepetéscsapatként, hanem komoly riválisként lép pályára. A Suzuki Aréna hazai mérkőzésein rendszeresen kiváló hangulat fogadja a csapatot, a szurkolók pedig részesei lehetnek annak az építkezésnek, amely egyre magasabb szintre emeli a klubot.

A folyamatos fejlődéshez azonban nemcsak a pályán végzett munka szükséges. Egy professzionális klub működtetése jelentős háttértámogatást igényel, különösen akkor, amikor egy csapat ilyen meredeken felfelé ívelő pályán halad. Ebben fontos szerepet játszanak azok a partnerek és támogatók, amelyek hosszú távon hisznek a magyar sport értékteremtő erejében.

A MOL – Új-Európa Alapítvány éppen ezt a szemléletet képviseli. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a tehetségek támogatására, a sportolók fejlődésének elősegítésére, valamint olyan közösségek megerősítésére, amelyek értéket teremtenek a fiatal generációk számára. Tevékenységük túlmutat az eredményeken, céljuk, hogy a sport, a kultúra és az oktatás területén hosszú távon fenntartható fejlődést segítsenek elő. Az Esztergomban zajló építkezés is azt illusztrálja, hogyan válhat egy helyi kezdeményezés országosan is figyelemre méltó sporttörténetté.

Fotó: Lőrinczi Gergely/MOL Esztergom

A támogatás jelentőségéről a csapatkapitány, Kisfaludy Anett is beszélt:

„Nagy segítség számunkra többek között a MOL – Új Európa Alapítvány támogatása , hiszen így nekünk csak azzal kell foglalkoznunk, ami a mi feladatunk, hogy a pályán jól teljesítsünk. Emellett nagyon fontos, hogy tapasztalatainkat átadjuk a fiatal játékosoknak is, és bízom benne, hogy az értékeinket meg is tudjuk tartani.”

A csapatkapitány szavai rávilágítanak arra, hogy a sikeres sportmunka alapja sokszor éppen az a háttér, amely kívülről kevésbé látható. Amikor a játékosok minden energiájukat az edzésekre, a fejlődésre és a mérkőzésekre fordíthatják, az a pályán is megmutatkozik. Ugyanilyen fontos a fiatalok fejlődése és a közösség megtartó ereje, hiszen a hosszú távú eredmények csak stabil alapokra épülhetnek.

Az MOL Esztergomi KC sikersztorija egy olyan közösség története, amely képes volt nagyot álmodni, következetesen dolgozni és lépésről lépésre eljutni a magyar női kézilabda élvonalába. Az eredmények mögött játékosok, edzők, szurkolók és támogatók közös munkája áll. Ez a partnerség teszi lehetővé, hogy az esztergomi kézilabda sikertörténete újabb és újabb fejezeteket kaphasson.