„Mozdulj velünk!” – jön az olimpia napja szombaton a Városligetben

Az olimpia napja szlogenje évek óta változatlan: „Mozdulj velünk!”, az idén azonban kiegészült azzal: „Meg tudod csinálni!” – derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság hírleveléből, melyben a MOB részletesen ismerteti a szombaton megrendezendő szabadidős sportnap programját.

A Magyar Olimpiai Bizottság az idén június 20-án hozza mozgásba a Városligetet, hogy megmutassa, a sport ereje nemcsak az eredményekben, hanem az emberi kapcsolódásban, a közös mozgás örömében is rejlik.

Az olimpia napját világszerte aktív mozgással ünneplik annak tiszteletére, hogy 1894 júniusában megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az „olimpizmus” alapértékeit: a kiválóságot, a tiszteletet és a barátságot, és hogy hangsúlyozza az egészséges életmód fontosságát.

Ebben azok segíthetnek a legtöbbet, akik az egész életüket az élsportban sportolóként töltötték, és nemzetközi hírnevet szereztek hazánknak: ők az olimpikonok – emeli ki hírlevelében a MOB.

A szombati program nyitóbeszédekkel kezdődik, három sportvezető hívja fel a figyelmet a mindennapi sport fontosságára: Fábián László, a MOB főtitkára, Schmitt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke és Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár.

Sportiskolás gyerekek az olimpikonok segítségével kihúzzák a hatalmas olimpia napja zászlót, majd pedig elkezdődik az immár hagyományos All Star kosárlabda-mérkőzés, amelyen pályára lép többek között Baji Balázs, Berki Krisztián, Lőrincz Tamás, Märcz Tamás vagy éppen Szécsi Zoltán, az ellenfél pedig a sportiskolások csapata lesz.

Tizenegy órakor elkezdődik a bemelegítés az első MVM közösségi futásra, amely 11.30-kor rajtol, a második futás rajtja 16 órakor lesz. Nagy öröm a Magyar Olimpiai Bizottság számára, hogy az idén is nagyon gyorsan elkeltek az olimpia napja pólók, amelyeket az első 1000 nevező kap meg ajándékba. (Ezeket a pólókat 9.30-tól lehet átvenni a helyszínen.) Természetesen mindenki lefuthatja a 2026 métert, aki odaáll a rajthoz, csak a pólók fogytak el.

Közös bemelegítés is szerepel a programban (Fotó: MOB, archív)

A színpadon egész nap szól a zene: lesz olimpiai kvízjáték értékes nyereményekért, interjú készül az olimpikonokkal, és rendeznek csapatsporteseményeket is: a Mol-Új Európa Alapítvány által támogatott kispályás futballtorna, a Szerencsejáték kosárlabda-bajnokság és az MBH Bank röplabdabajnokság a MOB partnerei és olimpikonok részvételével.

A MOB új mobilitási partnere, az Euroleasing és a Green Motion kiállít egy autót, amelyet a Los Angeles-i olimpiára készülő sportolók vezetnek a hétköznapokon. A gyerekeket pedig nemcsak a közösségi futásra és az egyéb játékos kihívásokra várják, hanem az Olimpiai Értékek Edukációs Program keretében szellemi és fizikai vetélkedőt rendeznek az öt karika jegyében, s az egyes állomásokon olimpiai bajnokok várják őket elméleti és gyakorlati feladatokkal.

A MOB felállít egy második színpadot is a Városligetben, amelyen különleges fitneszóra (POUND), a törzset erősítő funkcionális mozgásprogram (KORCE), zumba, salsation és piloxing (a boksz és a tánc izgalmas kombinációja) várja a mozogni vágyókat.

Közösségi futás is szerepel a programban (Fotó: MOB, archív)

OLIMPIA NAPJA 2026 – részletes program

10.00: Megnyitó, köszöntőbeszédek (nagyszínpad)

10.30: All Star kosárlabda-mérkőzés

11.15: Bemelegítés (nagyszínpad)

11.30: MVM közösségi futás, POUND (kisszínpad)

12.00: Korce (kisszínpad)

12.30: Zumba (kisszínpad)

12.50: Olimpia napja, kvíz 1. (nagyszínpad)

13.00: Baseballbemutató (kisszínpad)

13.30: Olimpikoninterjú (nagyszínpad), kosárlabdazsonglőrök (kisszínpad)

13.50: Olimpia napja, kvíz 2. (nagyszínpad)

14.30: Olimpikoninterjú (nagyszínpad)

14:50: Olimpia napja, kvíz 3. (nagyszínpad)

15.00: Mol-Új Európa kerekasztal-beszélgetés (nagyszínpad), krikettbemutató (kisszínpad)

15.30: Bemelegítés (nagyszínpad), salsation (kisszínpad)

16.00: MVM közösségi futás, piloxing (kisszínpad)

16.30: Díjátadás

16.50: Olimpia napja, kvíz 4. (nagyszínpad)