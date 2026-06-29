Nemzeti Sportrádió

Sportfotós szemmel: a Xiaomi 17T Pro, ami nem késik le a pillanatról

2026.06.29. 07:03
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A Xiaomi és a Leica együttműködésének egyik gyümölcse egy sportfotózáshoz is használható profi szintű kamerarendszer, amely a Xiaomi legújabb készülékeiben, a 17T és 17T Pro modellekben érhető el.

A Xiaomi és a német gyökerű, a fotózásban több mint százéves szakértelemmel rendelkező Leica 2022-óta dolgozik együtt a kínai gyártó csúcskategóriás okostelefonjainak kamerarendszerein. Az együttműködés sokkal többről szól puszta logóhasználatnál: a két vállalat mérnökei közösen dolgozzák ki a szoftvert, a lencserendszert és a képfeldolgozási algoritmusokat, hogy a mobilfotózást valódi élménnyé tegyék, és mobiloknál eddig soha nem tapasztalt képességeket tegyenek elérhetővé a felhasználók számára.

Xiaomi 17T
 

A távoli fotózás mestere

A 17T Pro szívében egy Leica 5x optikai teleobjektív dolgozik, amelyhez az AI Ultra Zoom technológia által biztosított akár 120-szoros digitális nagyítás is csatlakozik. Ez azt jelenti, hogy az utca túloldalán lévő felirat, a stadion másik végén ünneplő szurkoló, vagy a távoli horizonton feltűnő felhőrészlet mind egyértelműen, élesen rögzíthető. 

A 17T Pro kamerájába a profi Leica fényképezőgépekből érkező Summilux lencsék kerültek be, amelyek valódi ereje a rendkívüli fényerőben és a gazdag tónusokban rejlik. A képeket most egy új funkció, a Leica Live Moment eleveníti meg azzal, hogy nemcsak a kép készítésének pillanatát, hanem az azt megelőző momentumokat is rögzíti, majd ezeket a felvételeket is ugyanúgy lehet retusálni, mint a hagyományos fotókat vagy videókat. 

Xiaomi 17T
 

Millióból egy: a sportfotózás szépsége

Ladjánszki Máté sportfotós szerint a szakmájának egyik legnagyobb kihívása, hogy rengeteg pillanatból kell kiválasztani egyet, amely a legjobban összefoglalja, hogy mi történik éppen. „A Xiaomi 17T Próval ez most azért is egyszerűbb, mert a Live móddal nemcsak az expozíció pillanatát, hanem az azt megelőző momentumokat is megörökíti, és ezzel azt is elmeséli, mi vezetett ahhoz a pillanathoz, amikor elkészítettem a felvételt – mesélte Máté. -Az átfogó kamerarendszerrel nem csak ezt a feladatot tudom elvégezni: a nagylátószögű perspektívát igénylő témákat ugyanúgy rögzíteni tudom, mint a telezoomos kockákat. Kimondottan tetszik, hogy a portré módban is lehet ötszörös zoomot használni, de a legnagyobb kedvencem a nagylátószög: egész közel tudtam így menni az akcióhoz, részlet- és érzelemgazdag fotókat tudtam ezzel a megoldással készíteni.”

 

Bolla Bendegúz 6 éves kora óta focizik, ebben a milliőben tölti a mindennapjait, de az a válogatott labdarúgónak is újdonság volt, hogy telefonnal fényképezik. Elmondása szerint az eredmény magáért beszél. „A pályán értelemszerűen nem a kamerának játszom, és nem azon gondolkodom, hogyan fogok kinézni egy fotón. Csak megélem a helyzetet. Ezért jó visszanézni ezeket a képeket: pontosan azt mutatják, ami akkor történt. A Xiaomi 17T Próval készült képek meggyőzőek, mert nemcsak a pillanatot, hanem az érzelmeket is visszaadják.”

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fotó 2026.06.22.

A Xiaomi 17T Pro, ami nem késik le a pillanatról (x)

Több mint kamera: egy komplett élmény

A Xiaomi 17T sorozat nem csak a fotózásban hoz újat. A Xiaomi Vision Care technológia csökkenti a szemkárosodás kockázatát hosszú képernyőhasználat során, ami különösen fontos az egyre több időt kijelző előtt töltők számára. A Xiaomi Hyper AI – amelyet a Xiaomi HyperOS hajt – pedig a mesterséges intelligencia által támogatott funkciókat egyesíti. Itt nem csupán a kamerarendszerben lévő újításokra (például az AI Ultra Zoom-ra) kell gondolni: az eszközhasználat minden szintjén kényelmesebb, okosabb megoldásokkal találkozhat a felhasználó.

 

Kihagyhatatlan ajánlat

Amennyiben valaki 2026. október 31-ig (vagy a készlet erejéig) egy 12GB+512GB tárhelyváltozatú Xiaomi 17T, vagy 12GB+512GB és 12GB+1TB tárhelyváltozatú Xiaomi 17T Pro okostelefont vásárol, az ajándékba kap egy ráadás Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen vagy Xiaomi Robot Vacuum H40 terméket. Továbbá a készülékek mellé jár három hónapos ingyenes Google AI Pro, 5 TB felhőszolgáltatás, valamint 3 hónapos YouTube Premium és 4 hónapos Spotify előfizetés is.*

*A promóciós ajánlatok leírása tájékoztató jellegű, a promóció részletei, a regisztrációs felület, valamint a promócióban résztvevő partnerek listája a 17t.xiaomiakcio.hu weboldalon érhető el.

 

 

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