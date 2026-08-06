Öttusa Eb: Bauer Blanka és Erdős Rita is csatlakozott Guzi Blankához az isztambuli döntőben

Csütörtök délután tartották meg a női elődöntő B-csoportját az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon, a szintén 18-as létszámú csoportból újabb kilenc versenyző jutott be a döntőbe. Guzi Blanka délelőtt magabiztos versenyzéssel harcolta ki a finálét az A-csoportból, Bauer Blanka és Erdős Rita délután kívánt csatlakozni hozzá.

A szerdai elődöntős rangsoroló vívása mindkettejüknek közepesen alakult, Erdős 17–18-as mérlege a 10., Bauer 16–19-ese a 12. kiemelést jelentette a csoportban. A táblavívásban nem arattak győzelmet, a 16 között Erdőst a svéd Marlena Jawaid (19–16, 7.), Bauert a svájci Anna Jurt (20–15, 5.) búcsúztatta, egyaránt 5–3-mal. A sorsolandó elemek közül a legnehezebbek, az ufó és a buzogány kerültek be az akadálypályára – ugyan egyikőjük sem rontott, de két nullázó versenyzőn kívül mást nem előztek meg, Bauer 40.54-gyel a 15., a buzogány előtt kis időre megtorpanó Erdős 43.30-cal a 16. lett a számban.

A 100 méteres gyorsúszás után Erdős (1:03.14, 9.) a 13., Bauer (1:04.49, 12.) a 15. helyen állt, így mindkettőjüknek a kombiképességeikben kellett bízniuk – ez a legerősebb számuk. A világbajnoki bronzérmes Erdősnek 23, az Európa-bajnoki harmadik Bauernek 24 másodpercet kellett ledolgoznia.

Ez olyannyira nem jelentett nekik gondot, hogy a szám két legerősebb idejét (Erdős és Bauer sorrendben) a magyarok hozták. A Honvédot erősítő Erdős Ritát a hatodikként rangsorolták – az UTE-s Bauer Blankának valamivel izgalmasabban alakult a futama, az utolsó lövészetnél még szoros versenyben volt az egyébként elsőként startoló olasz Ludovica Montecchiával és a török Sidan Aslannal a kilencedik helyért – csak egyikőjük juthatott tovább a döntőbe. Ez Bauernek sikerült, aki ugyan valamivel később hagyta el a lőállást közvetlen riválisainál, de az utolsó körben viszonylag simán lefutotta őket.

„Guzi Blankának alapvetően is nagyon jó esélyei voltak a továbbjutásra, persze a remek vívása megadta a napjának az alaphangot, ami a jövőre nézve is biztató – értékelt Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Bauer Blankában és Erdős Ritában is bármikor benne van a jó eredmény elérése a képességei alapján, jól felkészülve érkeztek az Eb-re, a világ legjobbjai sem vívják be mindig magukat a döntőbe, ahogy az OCR-ben is előfordul, hogy hibáznak. Mindhárman jó eséllyel végezhetnek a mezőny elejében a szombati döntőben, optimistán várom a folytatást.”

Pénteken a férfiak elődöntőjével folytatódik a kontinensviadal – a délelőtti A-csoportban Koleszár Mihály és Szép Balázs, a délutáni B-ben Bőhm Csaba és Tamás Botond szerepel.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

NŐK, ELŐDÖNTŐ

B-csoport

1. Viktorija Szazonova (orosz) 1434 pont – továbbjutott

2. Marija Hnyedcsik (fehérorosz) 1432 – tj.

3. Anna Jurt (svájci) 1431 – tj.

…6. Erdős Rita 1430 – tj.

…9. Bauer Blanka 1422 – tj.

Korábban

A-csoport

1. Ilke Özyüksel (török) 1430 – tj.

2. Guzi Blanka 1430 – tj.

3. Anasztaszija Arol (fehérorosz) 1426 – tj.