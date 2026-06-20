Nemzeti Sportrádió

Pupp Réka bronzérmes az ulánbátori cselgáncs GP-n

2026.06.20. 16:54
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Pupp Réka (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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cselgáncs Gyertyás Róza Pupp Réka
Pupp Réka bronzérmes lett az 52 kilogrammos súlycsoportban az ulánbátori, olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Prix-versenyen.

A viadal honlapja szerint az olimpiai ötödik helyezett, kétszeres Eb-bronzérmes Pupp előbb az azeri Gultaj Azemammedaliyevát, majd a ciprusi Szofia Aszvesztát győzte le, de aztán kikapott a mongol születésű, 2022 óta arab emírségekbeli Horloodoi Bisrelttől, így a vigaszágra került.

Ott előbb a német Mascha Gerballhaust verte, majd a harmadik helyért Gyertyás Rózát belső combdobással terítette le. Utóbbi így az ötödik helyen zárt.

 

cselgáncs Gyertyás Róza Pupp Réka
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