Pupp Réka bronzérmes az ulánbátori cselgáncs GP-n

A viadal honlapja szerint az olimpiai ötödik helyezett, kétszeres Eb-bronzérmes Pupp előbb az azeri Gultaj Azemammedaliyevát, majd a ciprusi Szofia Aszvesztát győzte le, de aztán kikapott a mongol születésű, 2022 óta arab emírségekbeli Horloodoi Bisrelttől, így a vigaszágra került.

Ott előbb a német Mascha Gerballhaust verte, majd a harmadik helyért Gyertyás Rózát belső combdobással terítette le. Utóbbi így az ötödik helyen zárt.