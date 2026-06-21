Ezüstérmes lett a női párbajtőrcsapat a vívó Európa-bajnokságon
A magyar női párbajtőrcsapat ezüstérmet szerzett az Antonyban zajló vívó Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi döntőben hatalmas csatában, 42:36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól.
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VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat. Párbajtőr. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:37 (Muhari +5, Borsody +3, Büki 0. Nagy B. 0). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 39:33 (Muhari +10, Büki +1, Borsody –1, Nagy B. –4). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 38:30 (Muhari +8, Büki +2, Borsody –2). Döntő: Franciaország–Magyarország 42:36 (Muhari +5, Borsody –4, Büki –7). Európa-bajnok: Franciaország (Marie-Florence Candassamy, Alexandra Louis Marie, Diane Von Kerssenbrock, Auriane Mallo-Breton), 2. Magyarország (Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág), 3. Ukrajna (Inna Brovko, Olena Hrivicka, Anna Makszimenko, Jana Semjakina)
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