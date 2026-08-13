Milák Kristóf Európa-csúccsal megvédte címét, Kós Hubert negyedik 100 pillangón! – videó

A szám címvédője és olimpiai bajnoka, Milák Kristóf 49.48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze három századdal maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50.25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.

A szerdai középdöntőt mindkét magyar „lendületből” abszolválta, miután előbb Kós a 200 méter hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson.

A finálét mindketten pihenten várhatták – igaz, Kós délelőtt még ötven méter háton simán továbblépett a legjobb 16 közé –, s egymás mellett, az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot.

A start után rendkívül sűrű volt a mezőny, a forduló után még legalább négyen esélyesek voltak az aranyra, köztük Milák is, aki fantasztikusan hajrázott, az utolsó tíz méteren mindenkit maga mögé utasított, és minden idők második legjobb idejével diadalmaskodott.

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VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

MEDENCÉS ÚSZÁS

Férfi 100 m pillangó, döntő

Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs

2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70

3. Noé Ponti (Svájc) 49.93

4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs

Női 50 m hát, döntő

Európa-bajnok: Sara Curtis (Olaszország) 26.56 – világcsúcs

2. Mary-Ambre Moluh (Franciaország) 27.06

3. Lauren Cox (Nagy-Britannia) 27.15

AZ ESTI PROGRAM

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)

18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ

18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő

18.51: női 100 m pillangó, középdöntő

19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)

19.07: női 200 m mell, középdöntő

19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ

19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)

19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)