Nemzeti Sportrádió

Milák Kristóf Európa-csúccsal megvédte címét, Kós Hubert negyedik 100 pillangón! – videó

2026.08.13. 18:35
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Milák Kristóf ismét Európa-bajnok 100 pillangón (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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A vizes Európa-bajnokság csütörtök esti programja rögtön magyar érdekeltségű döntővel kezdődött, és nem csalódtunk, ugyanis hatalmas csata végén Milák Kristóf Európa-csúccsal nyerte meg a 100 pillangót, míg Kós Hubert a negyedik helyen csapott célba.

A szám címvédője és olimpiai bajnoka, Milák Kristóf 49.48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze három századdal maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50.25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.

A szerdai középdöntőt mindkét magyar „lendületből” abszolválta, miután előbb Kós a 200 méter hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson.

A finálét mindketten pihenten várhatták – igaz, Kós délelőtt még ötven méter háton simán továbblépett a legjobb 16 közé –, s egymás mellett, az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot.

A start után rendkívül sűrű volt a mezőny, a forduló után még legalább négyen esélyesek voltak az aranyra, köztük Milák is, aki fantasztikusan hajrázott, az utolsó tíz méteren mindenkit maga mögé utasított, és minden idők második legjobb idejével diadalmaskodott.

Cikkünk frissül...

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
MEDENCÉS ÚSZÁS
Férfi 100 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs
2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70
3. Noé Ponti (Svájc) 49.93
4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs

Női 50 m hát, döntő
Európa-bajnok: Sara Curtis (Olaszország) 26.56 – világcsúcs
2. Mary-Ambre Moluh (Franciaország) 27.06
3. Lauren Cox (Nagy-Britannia) 27.15

AZ ESTI PROGRAM
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
 19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)

 

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