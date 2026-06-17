Három versennyel lezajlott az Íjász kupasorozat Északkelet-Magyarországon

Tóth Róbert, a Feketekese Íjász Egyesület elnöke tájékoztatása szerint a kupasorozat nyílt nevezésű volt és a nagy érdeklődést mutatja, hogy a három fordulóban hat korcsoportban, hat kategóriában összesen 410 versenyző vett részt rajta; világ-, Európa- és országos bajnokok is képviseltették magukat a versenyeken, ezzel is emelve annak fényét.

A 24 célos versenyen volt 3D-s, lőlapos és ügyességi feladat, amelyet a résztvevők remek teljesítménnyel küzdöttek le.

A kupasorozat célja az volt, hogy népszerűsítse az íjászatot, összehozza a profi és amatőr versenyzőket, a kezdő íjászok számára pedig lehetőséget teremtett, hogy kipróbálhassák tudásukat. A jövő nemzedéke, a gyerekek is szép számmal képviseltették magukat, s a határon túlról érkezők is összemérhették tudásukat.