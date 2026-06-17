Nemzeti Sportrádió

Három versennyel lezajlott az Íjász kupasorozat Északkelet-Magyarországon

F. B.F. B.
2026.06.17. 15:20
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Íjász kupasorozatot hoztak létre Északkelet-Magyarországon
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Tiszaújvárosi Feketekese Íjász Egyesület íjászat Tóth Róbert
Három íjászegyesület, az Anarcsi Íjászok HE, a Diósgyőri Íjász Lovas HE és a Tiszaújvárosi Feketekese Íjász Egyesület idén nagy fába vágta a fejszéjét, egy új kupasorozatot hívott életre Északkelet-magyarországi történelmi kupasorozat néven. Az első verseny Boldván a História-völgyben, a második Anarcson a Báró-kertben, a harmadik, egyben záró forduló a tiszadobi Andrássy-kastély parkjában került megrendezésre.

Tóth Róbert, a Feketekese Íjász Egyesület elnöke tájékoztatása szerint a kupasorozat nyílt nevezésű volt és a nagy érdeklődést mutatja, hogy a három fordulóban hat korcsoportban, hat kategóriában összesen 410 versenyző vett részt rajta; világ-, Európa- és országos bajnokok is képviseltették magukat a versenyeken, ezzel is emelve annak fényét.

A 24 célos versenyen volt 3D-s, lőlapos és ügyességi feladat, amelyet a résztvevők remek teljesítménnyel küzdöttek le. 

A kupasorozat célja az volt, hogy népszerűsítse az íjászatot, összehozza a profi és amatőr versenyzőket, a kezdő íjászok számára pedig lehetőséget teremtett, hogy kipróbálhassák tudásukat. A jövő nemzedéke, a gyerekek is szép számmal képviseltették magukat, s a határon túlról érkezők is összemérhették tudásukat.

 

Tiszaújvárosi Feketekese Íjász Egyesület íjászat Tóth Róbert
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